NVIDIA va vendre pour 350 milliards de dollars de cartes graphiques à OpenAI.

NVIDIA négocie des garanties de financement d'environ 250 milliards de dollars pour le futur centre de données d'OpenAI dans le sud de l'Ohio. Ce projet est développé par SB Energy, filiale de SoftBank. L'installation de 10 GW sera construite sur le site d'une ancienne usine d'enrichissement d'uranium, à environ 80 kilomètres au sud de Columbus. Le coût total du projet, incluant l'achat du matériel serveur et des puces, pourrait dépasser 500 milliards de dollars, ce qui en ferait le plus grand centre de données jamais annoncé.
Selon le cadre financier proposé, NVIDIA devrait se porter garante de plusieurs lignes de crédit afin d'atténuer les risques pour les investisseurs. Ce soutien est nécessaire, notamment parce qu'OpenAI n'est pas encore rentable et ne peut donc pas obtenir une notation de crédit de qualité investissement. Les 250 milliards de dollars de garanties couvriront la location du site et la construction, mais pas l'achat des puces. D'après certaines sources, NVIDIA pourrait également aider OpenAI à financer l'acquisition de ses propres accélérateurs, pour un montant pouvant atteindre 350 milliards de dollars. Pour OpenAI, ce projet constituera le premier centre de données qu'elle louera directement, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des infrastructures cloud de Microsoft, Amazon et Oracle. Cependant, l'investissement requis pour lancer ce projet est, bien entendu, colossal, même pour une marque de cette envergure.
Selon le cadre financier proposé, NVIDIA devrait se porter garante de plusieurs lignes de crédit afin d'atténuer les risques pour les investisseurs. Ce soutien est nécessaire, notamment parce qu'OpenAI n'est pas encore rentable et ne peut donc pas obtenir une notation de crédit de qualité investissement. Les 250 milliards de dollars de garanties couvriront la location du site et la construction, mais pas l'achat des puces. D'après certaines sources, NVIDIA pourrait également aider OpenAI à financer l'acquisition de ses propres accélérateurs, pour un montant pouvant atteindre 350 milliards de dollars. Pour OpenAI, ce projet constituera le premier centre de données qu'elle louera directement, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des infrastructures cloud de Microsoft, Amazon et Oracle. Cependant, l'investissement requis pour lancer ce projet est, bien entendu, colossal, même pour une marque de cette envergure.
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