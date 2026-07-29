Les Russes se rebellent contre le blocus du Kremlin : les VPN ne suffisent plus.

Il y a quelques années encore, un bon VPN permettait de contourner assez facilement la censure d'Internet. Aujourd'hui, en Russie, ce scénario échoue de plus en plus. Le système de contrôle du trafic réseau de l'État a appris à reconnaître les protocoles de tunnelage les plus courants et à les bloquer efficacement ; par conséquent, les « subversifs » qui désobéissent aux autorités cherchent désormais des méthodes d'accès à Internet totalement inédites. Il en résulte une véritable course technologique, les services commerciaux prêts à l'emploi cédant la place à des solutions maison. De plus en plus de personnes utilisent des serveurs proxy privés conçus spécifiquement pour contourner les mécanismes de filtrage du trafic russes. Les configurations les plus avancées reposent sur un principe simple : le trafic doit apparaître comme une connexion classique aux services Internet les plus utilisés. En pratique, l’utilisateur ne se connecte pas directement au serveur étranger, mais passe d’abord par un serveur proxy local. Pour les systèmes de surveillance, cela apparaît comme une connexion HTTPS classique. Ce n'est qu'après une authentification réussie que le serveur reconnaît l'utilisateur légitime et transmet ses données au destinataire approprié hors de Russie. En cas d'audit ou de sondage actif, un tel serveur peut renvoyer une réponse authentique de services majeurs comme Microsoft, dissimulant ainsi sa véritable nature. Cette solution utilise notamment le protocole VLESS avec le moteur Reality et le logiciel Xray. Leur objectif n'est pas uniquement de chiffrer les données ; il est tout aussi important de faire en sorte que la connexion ressemble à un trafic internet normal.
L'auteur de l'une des descriptions les plus célèbres d'une telle configuration, publiée sur Reddit par l'utilisateur DaimonGroup, admet que ses adversaires ne sont pas des administrateurs réseau individuels, mais des opérateurs coopérant avec le système d'inspection approfondie des paquets de l'État. C’est pourquoi la construction de sa propre infrastructure est devenue plus importante que le simple choix d’une application VPN parmi d’autres. Les utilisateurs conçoivent leurs propres serveurs, mettent en place des mécanismes de migration rapide et partent du principe qu’ils devront reconstruire l’intégralité de leur configuration tous les quelques mois. La durabilité de la solution n'est plus primordiale. Ce qui compte, c'est la capacité à déployer rapidement un autre serveur avant même que le précédent ne soit identifié.
Les experts soulignent que la méthode décrite n'est pas invisible. Les opérateurs pourraient relativement facilement détecter certains serveurs proxy en analysant les enregistrements DNS ou en vérifiant les certificats utilisés par des adresses IP spécifiques. Selon lui, l'efficacité des configurations actuelles pourrait s'expliquer principalement par le fait que le trafic transite par des infrastructures nationales, qui ne sont pas toujours analysées avec autant de soin que les liaisons directes vers l'étranger. Cependant, cela ne garantit pas une sécurité absolue. Le créateur de la solution lui-même admet qu'un trafic important et constant dirigé vers une seule adresse IP peut attirer l'attention des administrateurs système de filtrage à tout moment.
De plus en plus, le problème n'est pas une coupure totale d'Internet. L'infrastructure de censure russe peut perturber les communications de manière insidieuse. Des utilisateurs décrivent des situations où les échanges TLS sont interrompus en cours de connexion, les réponses des serveurs DNS sont modifiées et les connexions TCP reçoivent des paquets parasites, entraînant des erreurs de transmission. Pour l'utilisateur, cela ressemble à une simple coupure Internet ou à une connexion VPN interminable. De telles actions rendent difficile la détection de la véritable cause des problèmes et obligent en même temps les développeurs d'outils à développer constamment de nouvelles méthodes de masquage du trafic. Jusqu'à récemment, le principal défi consistait à chiffrer efficacement les transmissions. Aujourd'hui, les métadonnées décrivant la connexion elle-même sont cruciales. Les systèmes analysent le sens du trafic, la durée des sessions, la fréquence des communications, les schémas de transmission caractéristiques et les adresses IP utilisées par les utilisateurs. Ces informations leur permettent de plus en plus de distinguer le trafic internet normal d'un tunnel caché.
C’est pourquoi les internautes russes sont de moins en moins enclins à se renseigner sur le choix d’un VPN. Ils préfèrent concevoir leurs propres solutions, les perfectionner sans cesse et mettre en place des configurations de secours. Dans la lutte numérique contre la censure d’État, le chiffrement des données n’est plus le seul critère : il faut désormais aussi pouvoir dissimuler l’existence même du tunnel.
L'auteur de l'une des descriptions les plus célèbres d'une telle configuration, publiée sur Reddit par l'utilisateur DaimonGroup, admet que ses adversaires ne sont pas des administrateurs réseau individuels, mais des opérateurs coopérant avec le système d'inspection approfondie des paquets de l'État. C’est pourquoi la construction de sa propre infrastructure est devenue plus importante que le simple choix d’une application VPN parmi d’autres. Les utilisateurs conçoivent leurs propres serveurs, mettent en place des mécanismes de migration rapide et partent du principe qu’ils devront reconstruire l’intégralité de leur configuration tous les quelques mois. La durabilité de la solution n'est plus primordiale. Ce qui compte, c'est la capacité à déployer rapidement un autre serveur avant même que le précédent ne soit identifié.
Les experts soulignent que la méthode décrite n'est pas invisible. Les opérateurs pourraient relativement facilement détecter certains serveurs proxy en analysant les enregistrements DNS ou en vérifiant les certificats utilisés par des adresses IP spécifiques. Selon lui, l'efficacité des configurations actuelles pourrait s'expliquer principalement par le fait que le trafic transite par des infrastructures nationales, qui ne sont pas toujours analysées avec autant de soin que les liaisons directes vers l'étranger. Cependant, cela ne garantit pas une sécurité absolue. Le créateur de la solution lui-même admet qu'un trafic important et constant dirigé vers une seule adresse IP peut attirer l'attention des administrateurs système de filtrage à tout moment.
De plus en plus, le problème n'est pas une coupure totale d'Internet. L'infrastructure de censure russe peut perturber les communications de manière insidieuse. Des utilisateurs décrivent des situations où les échanges TLS sont interrompus en cours de connexion, les réponses des serveurs DNS sont modifiées et les connexions TCP reçoivent des paquets parasites, entraînant des erreurs de transmission. Pour l'utilisateur, cela ressemble à une simple coupure Internet ou à une connexion VPN interminable. De telles actions rendent difficile la détection de la véritable cause des problèmes et obligent en même temps les développeurs d'outils à développer constamment de nouvelles méthodes de masquage du trafic. Jusqu'à récemment, le principal défi consistait à chiffrer efficacement les transmissions. Aujourd'hui, les métadonnées décrivant la connexion elle-même sont cruciales. Les systèmes analysent le sens du trafic, la durée des sessions, la fréquence des communications, les schémas de transmission caractéristiques et les adresses IP utilisées par les utilisateurs. Ces informations leur permettent de plus en plus de distinguer le trafic internet normal d'un tunnel caché.
C’est pourquoi les internautes russes sont de moins en moins enclins à se renseigner sur le choix d’un VPN. Ils préfèrent concevoir leurs propres solutions, les perfectionner sans cesse et mettre en place des configurations de secours. Dans la lutte numérique contre la censure d’État, le chiffrement des données n’est plus le seul critère : il faut désormais aussi pouvoir dissimuler l’existence même du tunnel.
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