Le MacBook Ultra sera équipé d'un processeur de dernière génération.

Apple pourrait dévoiler la première mise à jour majeure de sa gamme MacBook depuis plusieurs années dès le quatrième trimestre 2026. Selon certaines rumeurs, le nouveau modèle s'appellerait MacBook Ultra. Cependant, le passage à un écran OLED tactile et d'autres modifications devraient rendre l'ordinateur portable si cher qu'Apple ne juge pas nécessaire de faire appel à plusieurs fournisseurs d'écrans. D'après The Elec, Samsung produira en exclusivité les dalles OLED 14 et 16 pouces du MacBook Ultra. LG Display et BOE ne seraient pas envisagés comme fournisseurs, car les volumes de production initiaux seront relativement faibles. Avec une production prévue d'environ 2,5 millions d'unités, ce nouveau modèle ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme.
Par ailleurs, certaines sources affirment qu'Apple prévoit d'utiliser les processeurs M5 Pro et M5 Max dans le MacBook Ultra, déjà présents dans les modèles actuels équipés d'écrans mini-LED. Si cette information se confirme, les possesseurs d'appareils actuels auront peu de raisons de passer au nouveau modèle. Selon la rumeur, la firme aurait abandonné les processeurs M6 Pro et M6 Max, préférant sauter une génération et passer directement aux M7 Pro et M7 Max. L'utilisation de processeurs existants, conjuguée à la hausse significative des prix induite par la nouvelle conception, ainsi qu'à l'augmentation continue du coût de la mémoire et du stockage, pourrait impacter négativement la demande. Cela semble tout à fait logique.
Par ailleurs, certaines sources affirment qu'Apple prévoit d'utiliser les processeurs M5 Pro et M5 Max dans le MacBook Ultra, déjà présents dans les modèles actuels équipés d'écrans mini-LED. Si cette information se confirme, les possesseurs d'appareils actuels auront peu de raisons de passer au nouveau modèle. Selon la rumeur, la firme aurait abandonné les processeurs M6 Pro et M6 Max, préférant sauter une génération et passer directement aux M7 Pro et M7 Max. L'utilisation de processeurs existants, conjuguée à la hausse significative des prix induite par la nouvelle conception, ainsi qu'à l'augmentation continue du coût de la mémoire et du stockage, pourrait impacter négativement la demande. Cela semble tout à fait logique.
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