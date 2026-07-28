« Face à l’accélération du rythme et de l’ampleur des cyberattaques due à l’intelligence artificielle, les équipes de sécurité sont appelées à sécuriser des environnements numériques de plus en plus complexes avec des approches conçues pour une autre époque », a déclaré l’entreprise. « Elles sont souvent contraintes de combiner signaux, contexte et analyse des risques issus d’immenses volumes de données, ce qui rend difficile le suivi des menaces émergentes. »

Microsoft a dévoilé une nouvelle génération d'outils d'IA conçus pour détecter les failles de sécurité et aider les entreprises à se prémunir contre les cyberattaques. L'entreprise affirme que ses solutions sont non seulement plus efficaces que celles de ses concurrents, mais aussi nettement moins coûteuses à maintenir. Ce lancement intervient alors que la sécurité des modèles d'IA fait de nouveau la une des médias spécialisés. La nouveauté la plus importante est MAI-Cyber-1-Flash. Il s'agit du premier modèle d'intelligence artificielle de Microsoft conçu spécifiquement pour analyser les vulnérabilités logicielles et assister les professionnels de la sécurité des infrastructures informatiques. L'entreprise souligne que ce modèle a été développé grâce à des années d'expérience dans la gestion des incidents de sécurité et la mise au point de correctifs pour les systèmes et services utilisés dans le monde entier. Microsoft affirme analyser plus d'un billion de signaux de sécurité par jour et utiliser les données d'environ 1,6 million de clients. Selon le fabricant, cette base de connaissances a permis la création d'un modèle spécialisé dans la détection des vulnérabilités, l'analyse de leur importance et l'indication des scénarios d'attaque les plus probables.Le nouveau modèle a été intégré à la plateforme MDASH, un système qui utilise plus de 100 agents d'IA spécialisés pour rechercher les vulnérabilités des applications. Microsoft affirme que sa nouvelle solution a obtenu un score de 96 % au test de performance CyberGYM. Le fabricant soutient que ce résultat est supérieur de 12 points de pourcentage à celui de la plateforme Mythos développée par Anthropic. L'entreprise met également en avant son avantage sur les solutions Google Gemini et les modèles OpenAI utilisés pour des tâches similaires. L'entreprise précise que la nouvelle version de MDASH coûtera environ deux fois moins cher que la version précédente. C'est l'un des principaux arguments qu'elle met en avant auprès des entreprises, qui cherchent de plus en plus à réduire les coûts liés à la mise en œuvre de l'IA.La deuxième nouveauté présentée est Project Perception. Microsoft la décrit comme une plateforme composée de plusieurs agents d'IA travaillant de concert. Chaque modèle se voit attribuer une tâche différente. Certains détectent les vulnérabilités potentielles, d'autres analysent leur impact sur la sécurité de l'organisation et proposent enfin des mesures correctives. Le système sélectionne automatiquement les modèles d'IA les mieux adaptés à la tâche, en tenant compte à la fois de l'efficacité et du coût. Microsoft affirme que grâce à cette approche, environ 90 % des opérations peuvent être réalisées à moindre coût que sur les plateformes concurrentes, et que les modèles les plus avancés et les plus chers ne sont lancés que lorsqu'ils sont réellement nécessaires.Ces nouvelles solutions interviennent quelques jours seulement après un incident largement médiatisé impliquant les modèles de sécurité d'OpenAI. Selon Hugging Face, des modèles automatisés auraient exploité une faille zero-day pour accéder à une partie de l'infrastructure et aux identifiants de l'entreprise. Microsoft n'a pas abordé cette situation lors de la présentation de son produit. L'entreprise n'a par ailleurs divulgué aucun mécanisme permettant de protéger ses nouveaux outils contre des scénarios similaires. Cela signifie qu'à mesure que les agents d'IA se développent, de plus en plus de questions se posent quant à leur résistance aux abus et à la possibilité qu'ils prennent le contrôle des systèmes de sécurité eux-mêmes.Microsoft affirme que les méthodes traditionnelles de protection des infrastructures ne suffisent plus. Le nombre de menaces augmente et les attaques sont de plus en plus automatisées. Dans ce contexte, les équipes de sécurité doivent analyser d'énormes quantités de données et réagir quasi instantanément. De nouveaux outils devraient prendre en charge une grande partie de ce travail, en détectant automatiquement les vulnérabilités, en évaluant le niveau de risque et en suggérant des actions pour limiter la possibilité que les cybercriminels exploitent ces vulnérabilités. Pour l'instant, MAI-Cyber-1-Flash et Project Perception restent disponibles en versions de test. Seuls les prochains mois diront si les affirmations de Microsoft quant à sa supériorité sur OpenAI, Anthropic et Google se confirmeront dans la pratique, et si les entreprises décideront de confier la protection de leurs infrastructures à des agents d'IA.