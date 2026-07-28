ChatGPT, Claude et Gemini partagent les mêmes opinions de gauche. Seul Grok se distingue.

« Je crois qu’il existe une base solide pour l’hypothèse selon laquelle le contenu de gauche est surreprésenté dans le corpus de cours de ces programmes de maîtrise en droit », a déclaré l’auteur de l’étude.

« Quinze des seize modèles se situent plus près du centre économique », a déclaré Unslop lorsqu'on lui a demandé où ils se positionneraient. « Grok, bien sûr, est le seul modèle positionné à droite de son axe de mesure. »