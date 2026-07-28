ChatGPT, Claude et Gemini partagent les mêmes opinions de gauche. Seul Grok se distingue.

Publié le: 28/07/2026 @ 17:37:47: Par Nic007 Dans "Programmation"
L'intelligence artificielle peut-elle avoir des préférences politiques ? Cette question alimente depuis longtemps les débats passionnés dans le monde de la technologie, et il était donc inévitable qu'une expérience vienne un jour éclairer ce dilemme. Bien entendu, il convient de préciser que ces préférences ne sont pas celles des chatbots eux-mêmes, mais celles de leurs créateurs et l'influence des données d'entraînement. Les auteurs de l'étude ont testé les modèles d'IA les plus populaires à l'aide d'un test politique en ligne parmi les plus connus. Les résultats se sont avérés étonnamment cohérents. ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, DeepSeek, Qwen, Mistral et la plupart des autres modèles ont tous obtenu des résultats similaires sur la boussole politique. Même Grok, développé par la société d'Elon Musk, a affiché des réponses très proches dans certains tests, mais pas dans tous. Les auteurs soulignent toutefois que l'expérience n'a pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs et ne saurait être considérée comme une preuve définitive de l'existence d'opinions politiques dans l'intelligence artificielle. Malgré cela, les résultats ont rapidement circulé en ligne.
ChatGPT, Gemini et Claude ont répondu de manière quasi identique.
L'expérience a été conçue par le créateur du projet Unslop.run, connu sous le pseudonyme de Victor. L'analyse s'est appuyée sur le test populaire de la Boussole politique, utilisé depuis plus de vingt ans pour déterminer les opinions politiques des répondants. Les modèles ont répondu à 62 questions portant sur l'économie, les libertés civiles, la fiscalité, la politique sociale, la guerre et les droits de l'homme. Chaque modèle a été testé à plusieurs reprises. Afin d'évaluer la stabilité des modèles, les questions ont été modifiées, leur signification inversée et l'ordre des réponses randomisé. Selon l'auteur, la quasi-totalité des modèles ont conservé une grande cohérence, leurs résultats ne présentant que des différences mineures après plusieurs exécutions. Le classement final s'est avéré des plus intéressants. Quinze des seize modèles analysés se situaient dans la partie libertarienne-gauche du diagramme. Concrètement, cela signifie des réponses qui privilégient davantage les libertés civiles, les droits des minorités, la réglementation des grandes entreprises et une approche plus égalitaire des questions sociales. L'auteur de l'étude note que les différences entre les modèles étaient mineures. Certains se situaient plus près du centre politique, d'autres plus à gauche, mais tous restaient dans la même zone du graphique.
Grok, développé par xAI d'Elon Musk, faisait exception. Ce modèle ne s'est pas comporté de manière aussi prévisible que ses concurrents. Lors de certains tests, ses réponses se sont rapprochées des visions libérales et ont parfois donné lieu à des réponses plus conservatrices sur le plan économique. Lors de tests ultérieurs, ses résultats sont revenus à des performances très similaires à celles de ChatGPT, Claude et Gemini. L'expérimentateur a qualifié ce comportement d'unique. Il a noté que les autres modèles obtenaient des résultats quasi identiques lors des essais suivants, tandis que Grok semblait fonctionner avec deux ensembles de réponses différents.
Victor ne croit pas que les modèles d'IA possèdent des opinions politiques propres. Il estime que la source de ces opinions se trouve principalement dans les données utilisées lors de leur entraînement. Parmi les causes potentielles, il cite la prévalence de contenus provenant de forums en ligne, de publications scientifiques et d'autres documents susceptibles de présenter une perspective particulière sur les questions socio-économiques. L'auteur souligne également qu'il ne dispose pas d'une collection aussi exhaustive de documents de haute qualité représentant des perspectives diverses. Cette structure de données pourrait influencer la manière dont les modèles apprennent à répondre aux questions de politique publique.
Bien que les modèles aient présenté certaines différences, un consensus quasi total s'est dégagé sur plusieurs points. Selon les auteurs de l'expérience, tous les modèles analysés rejetaient le racisme, l'eugénisme et les théories de la supériorité raciale. Parallèlement, ils se prononçaient en faveur de l'adoption par les couples de même sexe et estimaient que les grandes entreprises devraient être soumises à une réglementation environnementale. Ces modèles reconnaissent également que les entreprises qui induisent le public en erreur doivent être tenues responsables de leurs actes. La question de la neutralité politique de l'IA suscite la controverse depuis des mois. De plus en plus d'entreprises affirment réduire les biais de leurs modèles, tandis que des études paraissent régulièrement, suggérant que les réponses de l'IA peuvent être influencées par la nature des données d'entraînement. L'auteur de l'expérience souligne lui-même que son protocole ne tranche pas ce différend. Il précise que le principal intérêt de l'étude réside dans sa capacité à comparer des modèles individuels, et non dans l'attribution d'opinions politiques à ces derniers.
Malgré ces réserves, les résultats contribuent à répondre à la question de savoir si l'intelligence artificielle moderne reste véritablement un outil neutre, ou si, dans certains domaines, elle reflète le mode de pensée présent dans les matériaux sur lesquels elle a été entraînée.
« Je crois qu’il existe une base solide pour l’hypothèse selon laquelle le contenu de gauche est surreprésenté dans le corpus de cours de ces programmes de maîtrise en droit », a déclaré l’auteur de l’étude.
ChatGPT, Gemini et Claude ont répondu de manière quasi identique.
L'expérience a été conçue par le créateur du projet Unslop.run, connu sous le pseudonyme de Victor. L'analyse s'est appuyée sur le test populaire de la Boussole politique, utilisé depuis plus de vingt ans pour déterminer les opinions politiques des répondants. Les modèles ont répondu à 62 questions portant sur l'économie, les libertés civiles, la fiscalité, la politique sociale, la guerre et les droits de l'homme. Chaque modèle a été testé à plusieurs reprises. Afin d'évaluer la stabilité des modèles, les questions ont été modifiées, leur signification inversée et l'ordre des réponses randomisé. Selon l'auteur, la quasi-totalité des modèles ont conservé une grande cohérence, leurs résultats ne présentant que des différences mineures après plusieurs exécutions. Le classement final s'est avéré des plus intéressants. Quinze des seize modèles analysés se situaient dans la partie libertarienne-gauche du diagramme. Concrètement, cela signifie des réponses qui privilégient davantage les libertés civiles, les droits des minorités, la réglementation des grandes entreprises et une approche plus égalitaire des questions sociales. L'auteur de l'étude note que les différences entre les modèles étaient mineures. Certains se situaient plus près du centre politique, d'autres plus à gauche, mais tous restaient dans la même zone du graphique.
Grok, développé par xAI d'Elon Musk, faisait exception. Ce modèle ne s'est pas comporté de manière aussi prévisible que ses concurrents. Lors de certains tests, ses réponses se sont rapprochées des visions libérales et ont parfois donné lieu à des réponses plus conservatrices sur le plan économique. Lors de tests ultérieurs, ses résultats sont revenus à des performances très similaires à celles de ChatGPT, Claude et Gemini. L'expérimentateur a qualifié ce comportement d'unique. Il a noté que les autres modèles obtenaient des résultats quasi identiques lors des essais suivants, tandis que Grok semblait fonctionner avec deux ensembles de réponses différents.
« Quinze des seize modèles se situent plus près du centre économique », a déclaré Unslop lorsqu'on lui a demandé où ils se positionneraient. « Grok, bien sûr, est le seul modèle positionné à droite de son axe de mesure. »
Victor ne croit pas que les modèles d'IA possèdent des opinions politiques propres. Il estime que la source de ces opinions se trouve principalement dans les données utilisées lors de leur entraînement. Parmi les causes potentielles, il cite la prévalence de contenus provenant de forums en ligne, de publications scientifiques et d'autres documents susceptibles de présenter une perspective particulière sur les questions socio-économiques. L'auteur souligne également qu'il ne dispose pas d'une collection aussi exhaustive de documents de haute qualité représentant des perspectives diverses. Cette structure de données pourrait influencer la manière dont les modèles apprennent à répondre aux questions de politique publique.
Bien que les modèles aient présenté certaines différences, un consensus quasi total s'est dégagé sur plusieurs points. Selon les auteurs de l'expérience, tous les modèles analysés rejetaient le racisme, l'eugénisme et les théories de la supériorité raciale. Parallèlement, ils se prononçaient en faveur de l'adoption par les couples de même sexe et estimaient que les grandes entreprises devraient être soumises à une réglementation environnementale. Ces modèles reconnaissent également que les entreprises qui induisent le public en erreur doivent être tenues responsables de leurs actes. La question de la neutralité politique de l'IA suscite la controverse depuis des mois. De plus en plus d'entreprises affirment réduire les biais de leurs modèles, tandis que des études paraissent régulièrement, suggérant que les réponses de l'IA peuvent être influencées par la nature des données d'entraînement. L'auteur de l'expérience souligne lui-même que son protocole ne tranche pas ce différend. Il précise que le principal intérêt de l'étude réside dans sa capacité à comparer des modèles individuels, et non dans l'attribution d'opinions politiques à ces derniers.
Malgré ces réserves, les résultats contribuent à répondre à la question de savoir si l'intelligence artificielle moderne reste véritablement un outil neutre, ou si, dans certains domaines, elle reflète le mode de pensée présent dans les matériaux sur lesquels elle a été entraînée.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-07Programmation1Password s'intègre à Claude : les agents IA peuvent se connecter sans voir votre mot de passe.
14-07ProgrammationSamsung sous le feu des critiques : les données des utilisateurs seraient utilisées pour entraîner l'IA
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité