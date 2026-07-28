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Test Red Titans (PlayStation 5) - Un shoot'em up old school assumé ... et coriace
Publié le: 28/07/2026 @ 17:31:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par TEAM Black Hat Robot, Red Titans est un shoot'em up de science-fiction old-school nostalgique, axé sur le mode solo. Son gameplay arcade, basé sur le score, offre une expérience classique qui mettra vos compétences à l'épreuve. Red Titans respecte les codes les plus classiques et nostalgiques du genre, directement issus des salles d'arcade. De ce fait, le scénario est aussi concis et anonyme que possible. On incarne un pilote humain, parmi les meilleurs, chargé d'accomplir une ultime mission en solo, cruciale pour la survie de l'ennemi. On est en quelque sorte le dernier rempart contre un ennemi imprévisible. L'histoire se déroule ici sans la moindre originalité ni surprise. Elle sert simplement de prétexte, certes un peu facile, pour nous mettre aux commandes d'un puissant vaisseau et nous confronter à des hordes d'ennemis toujours plus agressifs et technologiquement extravagants. Après tout, Red Titans respecte aussi les codes esthétiques et absurdes de la plupart des shoot'em up à défilement vertical. Les boss impressionnent par leur taille démesurée et leur puissance de feu dévastatrice. Les sbires, quant à eux, ne sont pas en reste côté esthétique et puissance de feu. Cependant, force est de constater qu'aucun ne nous a particulièrement séduits, leur apparence étant plutôt fade. Le jeu lui-même est tout aussi insipide, comme nous le verrons plus en détail. Il est important de préciser que Red Titans n'est pas un titre récent, puisqu'il est sorti sur Steam en 2023.

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