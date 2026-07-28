Plus de 5 000 satellites Amazon sont destinés à concurrencer Starlink. Il s’agit d’un réseau planétaire.

La rivalité entre Amazon et SpaceX pour la domination du marché de l'internet par satellite entre dans une nouvelle phase, et bien que la société d'Elon Musk ait un net avantage dans ce domaine, celle de Jeff Bezos n'est pas inactive. Amazon, par l'intermédiaire de sa filiale Amazon Leo, a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis afin d'obtenir l'autorisation de lancer jusqu'à 5 105 satellites en orbite terrestre basse. Ce projet vise à créer un réseau permettant une communication directe avec les smartphones situés hors de portée des antennes-relais traditionnelles. La constellation prévue offrira des services d'appels vocaux, de messagerie texte, de transmission de données et d'assistance d'urgence. Le déploiement des satellites devrait débuter en 2028. Cela permettra aux utilisateurs d'appareils mobiles de rester connectés même dans les régions reculées dépourvues d'infrastructures de télécommunications. Amazon ne part toutefois pas de zéro. L'entreprise a déjà lancé plus de 390 satellites de première génération dans le cadre de son projet de haut débit et prévoit de lancer des services de téléphonie fixe commerciaux d'ici la fin de l'année. Parmi ses partenaires figurent Vodafone, DirecTV, Herotel et l'opérateur australien National Broadband Network.
Ce nouveau projet va intensifier la concurrence avec SpaceX, qui développe le réseau Starlink et prévoit également d'étendre son infrastructure satellitaire. Un différend réglementaire oppose les deux entreprises depuis plusieurs mois. Amazon a fait appel auprès de la FCC pour rejeter l'une des demandes de son concurrent, arguant que ses plans relèvent davantage d'une vision ambitieuse que d'un calendrier de mise en œuvre réaliste. Le président de la FCC, Brendan Carr, a réagi à ces allégations en déclarant publiquement qu'Amazon devrait se concentrer sur ses propres projets au lieu de tenter d'entraver la concurrence. Tout porte à croire que la concurrence sur le marché mondial de l'internet par satellite va s'intensifier dans les années à venir, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, car une concurrence accrue se traduit généralement par un développement plus rapide et des prix plus bas.
Ce nouveau projet va intensifier la concurrence avec SpaceX, qui développe le réseau Starlink et prévoit également d'étendre son infrastructure satellitaire. Un différend réglementaire oppose les deux entreprises depuis plusieurs mois. Amazon a fait appel auprès de la FCC pour rejeter l'une des demandes de son concurrent, arguant que ses plans relèvent davantage d'une vision ambitieuse que d'un calendrier de mise en œuvre réaliste. Le président de la FCC, Brendan Carr, a réagi à ces allégations en déclarant publiquement qu'Amazon devrait se concentrer sur ses propres projets au lieu de tenter d'entraver la concurrence. Tout porte à croire que la concurrence sur le marché mondial de l'internet par satellite va s'intensifier dans les années à venir, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, car une concurrence accrue se traduit généralement par un développement plus rapide et des prix plus bas.
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