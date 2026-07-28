La légendaire VARTA est au bord de la faillite. La faute à sa dépendance envers Apple.

Varta est sans conteste l'un des fabricants de batteries européens les plus connus. Cependant, l'entreprise s'est récemment retrouvée au bord de la faillite. L'entreprise allemande a déposé le bilan, la perte d'un contrat lucratif de fourniture de batteries pour les écouteurs Apple AirPods étant, semble-t-il, une des principales causes de ses difficultés. Bien qu'elle ait longtemps été confrontée à la hausse de ses coûts d'exploitation et à des investissements ambitieux, la rupture de son partenariat avec Apple s'est avérée un coup dur irréversible. Pendant des années, Varta s'est spécialisée dans la production de petites piles utilisées notamment dans les appareils auditifs et l'électronique grand public. Apple, qui utilisait ses batteries dans ses écouteurs AirPods, figurait parmi ses clients les plus importants. Selon les médias, le contrat a été résilié en mai, peu après que Varta ait augmenté sa capacité de production pour répondre à de nouvelles commandes. La production des batteries des AirPods sera désormais sous-traitée à un fournisseur chinois. La perte de ce contrat entraînera la fermeture de l'usine de Nördlingen cet automne. Environ 350 personnes perdront leur emploi, et d'autres suppressions de postes pourraient suivre. Varta emploie actuellement près de 3 000 personnes et mène une restructuration, notamment par la vente de certains actifs et la réduction de ses activités.
L'histoire de Varta illustre les risques liés à la dépendance à un seul grand client. Même un partenariat de longue date avec un géant mondial ne garantit pas la stabilité si le contrat est brutalement résilié ou transféré à un fournisseur moins cher. L'entreprise allemande n'a visiblement pas tiré les leçons de l'affaire GT Advanced Technologies, ni de celles de plusieurs autres sociétés (comme Japan Display, Imagination Technologies et Dialog Semiconductor) devenues dépendantes d'Apple pour leurs approvisionnements. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, avait déjà évoqué un problème similaire. Il avait reconnu que l'un des plus importants clients de l'entreprise avait, par le passé, imposé des prix de la mémoire si bas que cela limitait sa capacité d'investissement dans le développement. Micron avait toutefois réussi à surmonter cette période en diversifiant ses activités. L'affaire Varta démontre que l'absence d'une telle stratégie peut avoir des conséquences désastreuses.
L'histoire de Varta illustre les risques liés à la dépendance à un seul grand client. Même un partenariat de longue date avec un géant mondial ne garantit pas la stabilité si le contrat est brutalement résilié ou transféré à un fournisseur moins cher. L'entreprise allemande n'a visiblement pas tiré les leçons de l'affaire GT Advanced Technologies, ni de celles de plusieurs autres sociétés (comme Japan Display, Imagination Technologies et Dialog Semiconductor) devenues dépendantes d'Apple pour leurs approvisionnements. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, avait déjà évoqué un problème similaire. Il avait reconnu que l'un des plus importants clients de l'entreprise avait, par le passé, imposé des prix de la mémoire si bas que cela limitait sa capacité d'investissement dans le développement. Micron avait toutefois réussi à surmonter cette période en diversifiant ses activités. L'affaire Varta démontre que l'absence d'une telle stratégie peut avoir des conséquences désastreuses.
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