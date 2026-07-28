Xbox subit une panne majeure quelques jours seulement après PlayStation

Ces derniers jours ont été particulièrement malchanceux pour les joueurs utilisant les consoles Microsoft et Sony. Tout d'abord, le PlayStation Network a subi une panne généralisée, et quelques jours plus tard, les services Xbox ont rencontré de sérieux problèmes. Bien que les deux entreprises aient rétabli leurs plateformes relativement rapidement, ces incidents illustrent ce à quoi pourrait ressembler un avenir où les géants se concentreront exclusivement sur la distribution numérique de jeux. Il est intéressant de noter que la panne du service Xbox survenue dans la nuit n'était pas la première de ces derniers jours. La précédente, le 23 juillet, avait affecté la connexion aux comptes, le Microsoft Store, les abonnements Game Pass, les fonctionnalités sociales, le cloud gaming, la Lecture à distance et les applications, entre autres services. Quelques jours plus tard, de nouvelles perturbations se sont produites. Cependant, la principale source d'inquiétude pour les joueurs a été la disparition de jeux de leurs bibliothèques. Certains utilisateurs ont reçu des messages les invitant à racheter des titres déjà achetés. Microsoft a confirmé des problèmes de connexion, de bibliothèques et de lancement de jeux, sans toutefois en expliquer la cause.
Vendredi dernier, le PlayStation Network a subi une panne majeure . Connexion aux comptes, PlayStation Store, téléchargements de jeux, jeu en ligne et même les titres achetés en version numérique étaient inaccessibles. Sony n'a par ailleurs fourni aucune information détaillée sur l'origine du problème. Cette panne survient alors que l'entreprise fait face à de vives critiques suite à l'annonce de l'arrêt de la production de disques de jeux PlayStation physiques à partir de 2028. Cette décision a suscité des protestations au sein de la communauté des joueurs, qui craignent que l'accès aux titres achetés ne dépende entièrement de l'infrastructure du fabricant. Ces deux incidents ont mis en lumière les défis auxquels nous serons confrontés à l'ère de la distribution numérique comme unique option, car même une panne de serveur, même temporaire, peut priver les utilisateurs de leurs bibliothèques, abonnements ou services en ligne. En pratique, l'achat d'un jeu se résume de plus en plus souvent à une simple licence liée à un compte, dont le fonctionnement dépend des performances des serveurs du développeur.
Curieusement, certains joueurs ont apparemment profité des problèmes rencontrés par le géant de Redmond. Après la résolution de certains dysfonctionnements, des informations concernant une possible faille de sécurité sur le Xbox Store ont commencé à circuler en ligne. D'après de nombreux messages publiés sur le Xbox Store, certains utilisateurs accédaient à des jeux Xbox 360 désormais abandonnés, tels que Left 4 Dead, Silent Hill: Downpour et King Kong de Peter Jackson. Ces informations n'ont pas encore été confirmées par Microsoft ni par des sources indépendantes et fiables. Des avertissements circulent également en ligne, indiquant que l'exploitation de cette faille pourrait entraîner des sanctions (par exemple, la suspension ou le bannissement) des comptes utilisateurs.
Vendredi dernier, le PlayStation Network a subi une panne majeure . Connexion aux comptes, PlayStation Store, téléchargements de jeux, jeu en ligne et même les titres achetés en version numérique étaient inaccessibles. Sony n'a par ailleurs fourni aucune information détaillée sur l'origine du problème. Cette panne survient alors que l'entreprise fait face à de vives critiques suite à l'annonce de l'arrêt de la production de disques de jeux PlayStation physiques à partir de 2028. Cette décision a suscité des protestations au sein de la communauté des joueurs, qui craignent que l'accès aux titres achetés ne dépende entièrement de l'infrastructure du fabricant. Ces deux incidents ont mis en lumière les défis auxquels nous serons confrontés à l'ère de la distribution numérique comme unique option, car même une panne de serveur, même temporaire, peut priver les utilisateurs de leurs bibliothèques, abonnements ou services en ligne. En pratique, l'achat d'un jeu se résume de plus en plus souvent à une simple licence liée à un compte, dont le fonctionnement dépend des performances des serveurs du développeur.
Curieusement, certains joueurs ont apparemment profité des problèmes rencontrés par le géant de Redmond. Après la résolution de certains dysfonctionnements, des informations concernant une possible faille de sécurité sur le Xbox Store ont commencé à circuler en ligne. D'après de nombreux messages publiés sur le Xbox Store, certains utilisateurs accédaient à des jeux Xbox 360 désormais abandonnés, tels que Left 4 Dead, Silent Hill: Downpour et King Kong de Peter Jackson. Ces informations n'ont pas encore été confirmées par Microsoft ni par des sources indépendantes et fiables. Des avertissements circulent également en ligne, indiquant que l'exploitation de cette faille pourrait entraîner des sanctions (par exemple, la suspension ou le bannissement) des comptes utilisateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-07ConsolesUne PS5 avec un système alternatif ? La récompense pour cette solution est de 15 000 $.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité