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Test Tiny Bookshop (Nintendo Switch) - Gérez votre petite bibliothèque ambulante
Publié le: 27/07/2026 @ 19:39:10: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCes dernières années, le genre du « cozy game » a conquis un public toujours plus large, offrant une alternative relaxante et sans pression au rythme effréné de nombreux autres jeux vidéo. Tiny Bookshop , développé par neoludic games , s'inscrit parfaitement dans cette veine, mais propose un cadre unique : celui d'une petite librairie ambulante surplombant la mer, dans une ville de province au charme paisible. Vous incarnez un personnage lassé de la routine du bureau , qui décide de tout quitter pour une vie plus paisible au bord de la mer. Vous n'avez pas grand-chose : une voiture, une caravane et un rêve. Cette caravane se transforme rapidement en une petite librairie ambulante, et avec ce bagage minimal, vous arrivez dans la ville côtière de Bookstonbury, prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Le nom de la ville n'est pas un hasard, puisqu'il contient le mot « livre », mais la véritable raison pour laquelle cet endroit semble idéal pour votre nouvelle aventure réside dans ses habitants. Dès les premières minutes de jeu, vous ressentez une atmosphère chaleureuse et accueillante, dénuée d'hostilité ou de méfiance envers le nouveau venu. Le premier personnage que nous rencontrons est une dame âgée qui tenait autrefois une librairie en ville, aujourd'hui fermée. Elle nous guide dans les premiers pas de notre aventure, nous expliquant les mécanismes de base et nous accompagnant avec bienveillance dans ce nouveau départ (un procédé narratif simple mais efficace qui nous intègre immédiatement à la communauté, note de l'éditeur). Au fil de l'histoire, nous rencontrons d'autres personnages principaux, chacun soigneusement ciselé et doté d'une identité propre, liés par des relations préexistantes que nous découvrons progressivement. Nous ne souhaitons pas trop en dévoiler sur ces petites histoires personnelles, car une partie du plaisir de Tiny Bookshop réside dans leur découverte, mais nous pouvons affirmer que l'écriture parvient à transmettre chaleur et authenticité sans jamais tomber dans la banalité ou la mièvrerie.

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