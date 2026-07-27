AMD a annoncé le sort de la plateforme AM5.

Les processeurs Ryzen basés sur l'architecture Zen 7 pourraient être la dernière génération pour la plateforme AM5, tandis que Zen 8 devrait faire ses débuts sur la nouvelle plateforme AM6. Lancée en 2022, la plateforme AM5 a déjà accueilli trois générations de processeurs Ryzen : la première, la série Ryzen 7000 (Raphael), suivie de la série hybride Ryzen 8000G (Hawk Point), et la plus récente, la série Ryzen 9000 (Granite Ridge). La prochaine génération sera la famille Olympic Ridge, basée sur l'architecture Zen 6. Ces processeurs devraient offrir un nombre de cœurs accru, des fréquences d'horloge plus élevées, une mémoire cache plus importante et d'autres améliorations architecturales grâce à un processus de fabrication plus avancé. Lors de l'événement Advancing AI 2026, AMD a également dévoilé pour la première fois ses deux prochaines architectures, Zen 7 et Zen 8, et a indiqué leur place dans la feuille de route des processeurs Ryzen pour PC de bureau.
AMD garantit officiellement la prise en charge de la plateforme AM5 au moins jusqu'en 2029. L'entreprise avait initialement promis une prise en charge jusqu'en 2025, puis l'avait étendue à 2027, avant d'annoncer cette année une nouvelle prolongation jusqu'en 2029. Cela signifie que la plateforme bénéficiera probablement d'au moins une génération supplémentaire de processeurs Ryzen. Si l'entreprise conserve un cycle de sortie similaire de deux ans pour ses processeurs de bureau, les processeurs Ryzen basés sur l'architecture Zen 7 pourraient être commercialisés aux alentours de 2029. Une excellente nouvelle pour les joueurs.
AMD garantit officiellement la prise en charge de la plateforme AM5 au moins jusqu'en 2029. L'entreprise avait initialement promis une prise en charge jusqu'en 2025, puis l'avait étendue à 2027, avant d'annoncer cette année une nouvelle prolongation jusqu'en 2029. Cela signifie que la plateforme bénéficiera probablement d'au moins une génération supplémentaire de processeurs Ryzen. Si l'entreprise conserve un cycle de sortie similaire de deux ans pour ses processeurs de bureau, les processeurs Ryzen basés sur l'architecture Zen 7 pourraient être commercialisés aux alentours de 2029. Une excellente nouvelle pour les joueurs.
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