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CXMT occupe déjà 8 % du marché mondial de la mémoire
Publié le: 27/07/2026 @ 19:33:33: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielL'entreprise chinoise de mémoire ChangXin Memory Technologies (CXMT) a fait sensation dès son premier jour de cotation à la Bourse de Shanghai. Comme l'ont précédemment rapporté le Wall Street Journal et CNBC, le cours de son action a bondi de 466 %, propulsant sa capitalisation boursière à 484 milliards de dollars et faisant d'elle l'entreprise chinoise la plus valorisée cotée en bourse. CXMT ambitionne de concurrencer Samsung, Micron et SK Hynix, qui contrôlent actuellement la majeure partie du marché mondial de la mémoire. Cependant, face à la demande croissante des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, qui nécessitent d'importantes quantités de mémoire, les fabricants d'appareils commencent à rechercher des fournisseurs alternatifs afin de réduire leurs coûts. Un article récent du Financial Times affirme qu'Apple envisage d'acquérir de la mémoire CXMT. Par ailleurs, Gigabyte a annoncé la compatibilité de certaines de ses cartes mères avec la RAM CXMT. Dell, HP, Lenovo et ASUS étudieraient également la possibilité d'utiliser les produits du fabricant chinois dans un avenir proche. Il est à noter que CXMT a été fondée en 2016 et a lancé ses premiers modules de RAM DDR5 l'année dernière. Cependant, elle accuse actuellement un retard d'environ une génération sur les solutions de pointe de Samsung, SK Hynix et Micron, bien que le fabricant travaille à combler cet écart. Selon Counterpoint Research, en juin 2026, CXMT détenait environ 8 % du marché mondial de la RAM.
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