Google confirme : le Pixel 11 sera plus cher et aura moins de RAM

La pénurie de mémoire vive (RAM) frappe durement le marché des smartphones, et Google n'y échappe pas. Dans une interview accordée à 9to5Google , Shakil Barkat, vice-président de Google en charge du matériel, a officiellement confirmé ce que les fuites laissaient présager depuis des semaines : toute la gamme Pixel 11 coûtera plus cher , et ce n'est pas tout. Le problème est structurel. Barkat a cité des données de Morgan Stanley montrant une multiplication par six du prix de la RAM : 1 Go de mémoire est passé de 2,80 $ en 2025 à 12 $ cette année. Une hausse sans précédent, comme il l’a lui-même affirmé : « On n’a jamais vu une telle augmentation des prix de la mémoire. » Google admet avoir absorbé ces coûts aussi longtemps que possible , mais les chiffres ne sont plus cohérents. Les hausses de prix concerneront toute la gamme Pixel 11, et les détails seront dévoilés lors de l'événement officiel du 12 août. Selon les fuites, les Pixel 11 et Pixel 11 Pro devraient voir leur prix augmenter de 100 dollars , une hausse partiellement compensée par le doublement de la capacité de stockage de base, qui passera à 256 Go. Les Pixel 11 Pro XL et Pro Fold , quant à eux, pourraient tout simplement coûter 100 $ de plus, sans aucun compromis.
La nouvelle la plus surprenante concerne sans doute la RAM du modèle de base de la gamme Pro : le Pixel 11 Pro pourrait passer de 16 Go à 12 Go par rapport à son prédécesseur. C’est un recul difficile à accepter pour un appareil déjà proposé à un prix élevé, un point que nous avons également analysé en détail dans notre étude des prix et des spécifications divulguées du Pixel 11 . Les hausses de prix ne concernent pas uniquement les nouveaux modèles : Google a confirmé que les Pixel actuels subiront également des augmentations de prix, sans toutefois préciser de date. Le Pixel 10a , tout juste sorti et dont le cycle de vie est encore court, est le plus susceptible d'être concerné . Si vous envisagez de l'acheter, il serait judicieux de le faire avant la mise à jour des prix. Sur le plan technique, Google affirme travailler activement à réduire les besoins en RAM pour Android et son écosystème d'applications, « permettant aux appareils de fonctionner avec moins de RAM tout en conservant une excellente expérience utilisateur ».
Un engagement qui paraît raisonnable, mais qui intervient à un moment où la concurrence, d'Apple à Samsung, se trouve dans la même situation : comme nous l'avons déjà constaté avec Framework et les hausses de prix répétées de Samsung , la crise de la mémoire n'épargne personne. Google promet que les promotions, les offres de reprise et les forfaits Google One resteront disponibles afin d'atténuer l'impact sur les prix finaux. Mais le constat demeure le même : le Pixel 11 coûtera plus cher et, dans certains cas, offrira moins de RAM qu'auparavant. Sur un marché où la pénurie de mémoire affecte déjà les smartphones d'entrée de gamme , même le haut de gamme n'est plus à l'abri.
La nouvelle la plus surprenante concerne sans doute la RAM du modèle de base de la gamme Pro : le Pixel 11 Pro pourrait passer de 16 Go à 12 Go par rapport à son prédécesseur. C’est un recul difficile à accepter pour un appareil déjà proposé à un prix élevé, un point que nous avons également analysé en détail dans notre étude des prix et des spécifications divulguées du Pixel 11 . Les hausses de prix ne concernent pas uniquement les nouveaux modèles : Google a confirmé que les Pixel actuels subiront également des augmentations de prix, sans toutefois préciser de date. Le Pixel 10a , tout juste sorti et dont le cycle de vie est encore court, est le plus susceptible d'être concerné . Si vous envisagez de l'acheter, il serait judicieux de le faire avant la mise à jour des prix. Sur le plan technique, Google affirme travailler activement à réduire les besoins en RAM pour Android et son écosystème d'applications, « permettant aux appareils de fonctionner avec moins de RAM tout en conservant une excellente expérience utilisateur ».
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