Intel fait son grand retour avec l'Hyper-Threading dans ses nouveaux processeurs

Jusqu'à récemment, on pensait que l'Hyper-Threading appartenait au passé. Pourtant, Intel a officiellement confirmé le retour de cette technologie de multithreading simultané dans les processeurs serveurs Xeon 8 « Coral Rapids », dont la sortie est prévue en 2028. Il s'agit d'un revirement de situation notable après les déclarations antérieures de l'entreprise concernant l'abandon de cette fonctionnalité. Lors de la présentation des résultats financiers d'Intel pour le deuxième trimestre 2026, le PDG Lip-Bu Tan a exposé un plan visant à regagner des parts de marché dans le secteur des processeurs. Ce plan prévoit notamment la réintroduction de la technologie SMT (Simultaneous Multi-Threading), connue sous le nom d'Hyper-Threading chez Intel, au sein de la future gamme Xeon 8 Coral Rapids. Il a également souligné la volonté d'Intel d'améliorer simultanément les performances monocœur, qui demeurent essentielles dans de nombreuses applications professionnelles et grand public. Intel utilise la technologie Hyper-Threading depuis plus de vingt ans. Les premiers processeurs dotés de cette technologie sont apparus au début des années 2000, avec les familles Pentium 4 et Xeon. Cette technologie permettait à un seul cœur physique d'exécuter deux threads simultanément, améliorant ainsi les performances des applications multithread. L'abandon progressif de cette technologie a commencé avec les processeurs Alder Lake, où seuls les cœurs Performance la prenaient en charge. L'étape finale a eu lieu en 2024 avec le lancement des processeurs de bureau Arrow Lake-S, qui ont complètement abandonné l'Hyper-Threading. La génération actuelle de processeurs serveur Xeon 6 Granite Rapids exploite encore la technologie Hyper-Threading, mais les générations suivantes, Clearwater Forest et la future Diamond Rapids, étaient censées fonctionner sans cette technologie. Coral Rapids inversera cette tendance. Intel n'a pas encore indiqué si l'Hyper-Threading sera réintégré aux processeurs PC. Il est donc possible que cette fonctionnalité reste exclusive aux plateformes serveur pendant un certain temps.
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-07IntelIntel possède un processeur qui ira dans l'espace. Starfire traitera des données en orbite.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité