Google met fin au support d'Android 6.0 Marshmallow. Il est temps de changer.

Google a discrètement mis fin à la prise en charge des services Google Play pour les appareils fonctionnant sous Android 6.0 Marshmallow. Ce changement, repéré par des utilisateurs de Reddit et confirmé par une documentation Google mise à jour, indique qu'Android 7.0 minimum est requis pour utiliser les services Google. Cela marque la fin de près de 11 ans de support pour l'une des versions les plus anciennes du système d'exploitation mobile. En juin dernier, la page d'assistance officielle de Google indiquait que les services Google Play fonctionnaient sur les appareils Android 6.0 et versions ultérieures. Cependant, les exigences ont évolué ces dernières semaines. L'entreprise n'a pas publié d'annonce distincte concernant la fin du support ; de nombreux utilisateurs n'ont donc pris connaissance des changements qu'après la mise à jour de la documentation et la diffusion des premières informations sur les réseaux sociaux. Une confirmation supplémentaire est apportée par les créateurs d'Art of War 3 : Global Conflict, qui avaient précédemment averti que leur production cesserait bientôt de prendre en charge Android 6.0 précisément parce que Google Play avait mis fin à la prise en charge de cette version.
Les smartphones fonctionnant sous Android 6.0 pourront toujours effectuer des tâches basiques comme passer des appels, envoyer des messages et utiliser certaines applications. Cependant, les mises à jour des services Google Play ne seront plus disponibles, ce qui entraînera une perte progressive de compatibilité avec les futures applications et une augmentation des risques de sécurité. Google Play Services est responsable non seulement du fonctionnement de nombreuses fonctions système, mais aussi des correctifs de sécurité et de la coopération des applications avec les services Google. Des changements sont déjà visibles dans certaines applications. Par exemple, l'application YouTube requiert désormais Android 10 ou une version ultérieure. Les utilisateurs d'appareils plus anciens peuvent toujours accéder au service via un navigateur web, mais cette solution ne remplace pas toutes les fonctionnalités de l'application officielle. Parallèlement, Gmail reste compatible avec Android 6.0 ; ainsi, toutes les applications Google ne cessent pas d'être prises en charge simultanément.
L’absence de prise en charge des services Google Play limitera, à terme, votre capacité à utiliser de nouvelles applications et augmentera votre risque de failles de sécurité qui ne seront plus corrigées. Cependant, si quelqu'un utilise encore miraculeusement un système vieux de près de 11 ans, il est grand temps de mettre à jour le logiciel ou de passer à un smartphone plus récent compatible avec les dernières versions d'Android.
Les smartphones fonctionnant sous Android 6.0 pourront toujours effectuer des tâches basiques comme passer des appels, envoyer des messages et utiliser certaines applications. Cependant, les mises à jour des services Google Play ne seront plus disponibles, ce qui entraînera une perte progressive de compatibilité avec les futures applications et une augmentation des risques de sécurité. Google Play Services est responsable non seulement du fonctionnement de nombreuses fonctions système, mais aussi des correctifs de sécurité et de la coopération des applications avec les services Google. Des changements sont déjà visibles dans certaines applications. Par exemple, l'application YouTube requiert désormais Android 10 ou une version ultérieure. Les utilisateurs d'appareils plus anciens peuvent toujours accéder au service via un navigateur web, mais cette solution ne remplace pas toutes les fonctionnalités de l'application officielle. Parallèlement, Gmail reste compatible avec Android 6.0 ; ainsi, toutes les applications Google ne cessent pas d'être prises en charge simultanément.
L’absence de prise en charge des services Google Play limitera, à terme, votre capacité à utiliser de nouvelles applications et augmentera votre risque de failles de sécurité qui ne seront plus corrigées. Cependant, si quelqu'un utilise encore miraculeusement un système vieux de près de 11 ans, il est grand temps de mettre à jour le logiciel ou de passer à un smartphone plus récent compatible avec les dernières versions d'Android.
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