Microsoft modifie l'activation de Windows. Le module TPM deviendra obligatoire.

Microsoft a annoncé une autre modification concernant le module de plateforme sécurisée (TPM), qui reste une partie intégrante de Windows 11. Cette fois, l'entreprise souhaite utiliser ses capacités pour accroître la sécurité du processus d'activation du système dans les environnements d'entreprise en introduisant de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour le service de gestion des clés (KMS). Le KMS est une solution utilisée par les entreprises, les institutions et les grandes organisations pour activer en masse Windows et d'autres produits Microsoft sur plusieurs ordinateurs simultanément. Auparavant, ce mécanisme était également utilisé par des particuliers pour activer le système sans licence légale. C'est pourquoi le fabricant a décidé d'introduire une protection matérielle supplémentaire. La nouvelle fonctionnalité, appelée attestation basée sur le TPM, utilise le TPM pour valider le serveur d'activation. Le processus commence par la vérification de l'authenticité du serveur KMS et la confirmation que l'appareil a été validé par Microsoft en tant que plateforme de confiance. L'outil vérifiera ensuite que la configuration du serveur n'a pas été modifiée ou altérée, et ce n'est qu'après la réussite de ces deux étapes que le serveur pourra traiter les demandes d'activation provenant des ordinateurs de l'organisation.
Microsoft a annoncé que l'utilisation d'un module TPM pour l'activation KMS sera requise dans la prochaine version de Windows Server. Dès août 2026, les utilisateurs de Windows Server 2025 recevront des messages invitant les administrateurs à préparer leur infrastructure en conséquence. Cela signifie que les entreprises ont encore le temps de vérifier la compatibilité de leurs serveurs et d'anticiper les modifications nécessaires. Microsoft explique que l'infrastructure d'activation de confiance jouera un rôle de plus en plus important à mesure que la sécurité de Windows évoluera. Concrètement, cela implique une transition progressive des solutions logicielles vers des mécanismes s'appuyant sur des composants de sécurité matériels. Ce changement pourrait également impacter les outils utilisés pour l'activation non officielle de Windows. Depuis des années, certains de ces outils utilisent de faux serveurs KMS qui imitent les environnements d'activation légitimes. Le nouveau mécanisme de vérification matérielle pourrait considérablement entraver le fonctionnement de ces solutions. Il reste à voir l'efficacité réelle des nouvelles mesures de sécurité une fois mises en œuvre, et si les développeurs d'outils non officiels trouveront de nouvelles façons de les contourner. Microsoft renforce constamment le rôle du module TPM dans son écosystème, améliorant ainsi la protection des ordinateurs des utilisateurs et des environnements d'entreprise.
Microsoft a annoncé que l'utilisation d'un module TPM pour l'activation KMS sera requise dans la prochaine version de Windows Server. Dès août 2026, les utilisateurs de Windows Server 2025 recevront des messages invitant les administrateurs à préparer leur infrastructure en conséquence. Cela signifie que les entreprises ont encore le temps de vérifier la compatibilité de leurs serveurs et d'anticiper les modifications nécessaires. Microsoft explique que l'infrastructure d'activation de confiance jouera un rôle de plus en plus important à mesure que la sécurité de Windows évoluera. Concrètement, cela implique une transition progressive des solutions logicielles vers des mécanismes s'appuyant sur des composants de sécurité matériels. Ce changement pourrait également impacter les outils utilisés pour l'activation non officielle de Windows. Depuis des années, certains de ces outils utilisent de faux serveurs KMS qui imitent les environnements d'activation légitimes. Le nouveau mécanisme de vérification matérielle pourrait considérablement entraver le fonctionnement de ces solutions. Il reste à voir l'efficacité réelle des nouvelles mesures de sécurité une fois mises en œuvre, et si les développeurs d'outils non officiels trouveront de nouvelles façons de les contourner. Microsoft renforce constamment le rôle du module TPM dans son écosystème, améliorant ainsi la protection des ordinateurs des utilisateurs et des environnements d'entreprise.
Plus d'actualités dans cette catégorie
23-07WindowsWindows 11 dit adieu à une solution rappelant Windows 95. Microsoft prépare un changement majeur.
21-07WindowsCertains ordinateurs sont de nouveau pleinement fonctionnels. Microsoft corrige un bug de Windows 11.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité