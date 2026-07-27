Pourquoi la climatisation ? Au Japon, il existe des réfrigérateurs pour les gens.

Alors que l'Europe et l'Asie sont confrontées à des températures record, la société japonaise Trusco a imaginé une solution originale pour lutter contre la canicule : un dispositif dans lequel on peut littéralement entrer pour se rafraîchir. Baptisée « Personal Cooling Box », cette cabine de deux mètres de long est équipée d'un siège et diffuse de l'air froid autour de l'utilisateur à une température d'environ 5 degrés Celsius, similaire à celle du compartiment réfrigéré d'un réfrigérateur domestique. L'air est soufflé par le haut et l'arrière du boîtier, rafraîchissant ainsi l'ensemble du corps. Le fabricant affirme qu'un refroidissement complet est obtenu en une dizaine de minutes et qu'après 20 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter un refroidissement excessif. Cette solution se distingue de la climatisation traditionnelle par son action locale et directe sur la personne, et non sur toute la pièce, ce qui, en théorie, permet de réaliser des économies d'énergie tout en conservant un effet rafraîchissant similaire. La version de base de l'appareil coûte 1 500 000 yens, soit environ 9 160 dollars, et ne nécessite aucun assemblage : il suffit de le brancher. Grâce à ses roulettes, il peut être déplacé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait intéressant, son coût d'utilisation est annoncé comme étant minime (le fabricant indique environ 15 yens par heure, soit moins d'un dollar).
Le phénomène des vagues de chaleur au Japon n'est pas un hasard : le pays a récemment dû instaurer un nouveau terme pour désigner les journées où les températures dépassent les 40 degrés Celsius. En Europe, en revanche, les vagues de chaleur de cette année ont été associées à des milliers de décès supplémentaires. Cela démontre que les entreprises technologiques recherchent de plus en plus de solutions pour faire face aux conditions climatiques extrêmes. Pour l'instant, le « réfrigérateur humain » n'est commercialisé qu'au Japon, et il est difficile de prédire s'il sera largement disponible ou applicable commercialement en dehors des bureaux ou des centres de services, où les employés passent de longues heures à l'extérieur. Il sera intéressant de voir si Trusco décide d'exporter l'appareil ou des versions moins chères, et si des solutions similaires seront lancées par ses concurrents en Chine, où un système de refroidissement de toiture utilisant la pluie artificielle a connu un succès viral cette année. Pour l'instant, il s'agit davantage d'une curiosité technologique.
Le phénomène des vagues de chaleur au Japon n'est pas un hasard : le pays a récemment dû instaurer un nouveau terme pour désigner les journées où les températures dépassent les 40 degrés Celsius. En Europe, en revanche, les vagues de chaleur de cette année ont été associées à des milliers de décès supplémentaires. Cela démontre que les entreprises technologiques recherchent de plus en plus de solutions pour faire face aux conditions climatiques extrêmes. Pour l'instant, le « réfrigérateur humain » n'est commercialisé qu'au Japon, et il est difficile de prédire s'il sera largement disponible ou applicable commercialement en dehors des bureaux ou des centres de services, où les employés passent de longues heures à l'extérieur. Il sera intéressant de voir si Trusco décide d'exporter l'appareil ou des versions moins chères, et si des solutions similaires seront lancées par ses concurrents en Chine, où un système de refroidissement de toiture utilisant la pluie artificielle a connu un succès viral cette année. Pour l'instant, il s'agit davantage d'une curiosité technologique.
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