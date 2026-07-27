30 % des ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 – Microsoft a dû céder.

Microsoft a annoncé que le support de Windows 10 dans le cadre du programme ESU sera prolongé jusqu'au 12 octobre 2027. Cette décision ne repose pas sur la bonne volonté de l'entreprise, mais sur des données de marché concrètes : selon Karen L. Parkhill, directrice financière de HP, environ 30 % du parc informatique installé fonctionne encore sous Windows 10. Cela montre que le rythme de migration vers Windows 11 est nettement plus lent que prévu il y a un an, malgré la fin imminente du support standard. Par rapport au plan initial – qui prévoyait la fin du support pour les particuliers en octobre 2026 – le report actuel offre aux utilisateurs une année supplémentaire pour mettre à niveau leur matériel en toute sécurité, sans risque de perdre les mises à jour de sécurité. Les données de HP ne sont pas des statistiques officielles de Microsoft, mais elles sont considérées comme l'une des estimations de marché les plus fiables, car l'entreprise s'appuie sur ses propres ventes et sur les données télémétriques de ses clients professionnels et particuliers. Ketan Patel, président de la division Systèmes personnels de HP, a ouvertement admis que les 30 % restants d'installations de Windows 10 représentent une « opportunité à court terme » pour le fabricant, stimulant les ventes de nouveaux PC, notamment en Europe et en Asie, où le renouvellement du matériel rattrape enfin celui de l'Amérique du Nord.
Cette information est importante, notamment pour ceux qui, pour diverses raisons (matérielles, financières ou par habitude), n'ont pas encore migré vers Windows 11. Ils disposent ainsi de plus de temps pour effectuer la mise à jour sans craindre de perdre les correctifs de sécurité cette année. Les entreprises qui prévoient de renouveler leur parc informatique au fil du temps en bénéficient également. Pour l'utilisateur lambda, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour acheter un nouvel ordinateur afin d'éviter la fin du support : Windows 10 restera sécurisé pendant encore un an. Il sera intéressant de voir si Microsoft considérera octobre 2027 comme la date limite définitive ou s'il cèdera à nouveau aux pressions du marché.
Cette information est importante, notamment pour ceux qui, pour diverses raisons (matérielles, financières ou par habitude), n'ont pas encore migré vers Windows 11. Ils disposent ainsi de plus de temps pour effectuer la mise à jour sans craindre de perdre les correctifs de sécurité cette année. Les entreprises qui prévoient de renouveler leur parc informatique au fil du temps en bénéficient également. Pour l'utilisateur lambda, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour acheter un nouvel ordinateur afin d'éviter la fin du support : Windows 10 restera sécurisé pendant encore un an. Il sera intéressant de voir si Microsoft considérera octobre 2027 comme la date limite définitive ou s'il cèdera à nouveau aux pressions du marché.
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