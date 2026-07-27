Xiaomi a annoncé la fin du support de dix smartphones et tablettes, qui ne recevront plus de mises à jour. Arrivés en fin de vie, ces appareils ne bénéficieront plus de mises à jour du système d'exploitation ni de correctifs de sécurité. Il s'agit des smartphones Xiaomi 12, 12 Pro et 12S Ultra, des Poco X5 et X5 Pro 5G, des Redmi K60E et Redmi 10 5G, ainsi que des tablettes Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro et Pad 6 Max. Pour rappel, le Xiaomi 12, smartphone compact haut de gamme sorti fin 2021, est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, d'une caméra frontale intégrée de 32 MP, d'un triple capteur photo principal composé de modules de 50 MP (capteur IMX766 de 1/1,56 pouce avec stabilisation optique), 13 MP (ultra grand-angle) et 5 MP (macro), de mémoire vive LPDDR5, d'une mémoire flash UFS 3.1, d'une batterie de 4500 mAh, de la prise en charge de la charge rapide filaire à 67 W, sans fil à 50 W et sans fil inversée à 10 W, de haut-parleurs stéréo Harman Kardon compatibles Dolby Atmos, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, et prend également en charge les réseaux cellulaires 5G.
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