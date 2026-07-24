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Problèmes de production de l'iPhone Ultra à nouveau
Publié le: 24/07/2026 @ 19:04:08: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleDes rumeurs contradictoires continuent de circuler au sujet de l'iPhone Ultra pliable. Initialement, des sources internes affirmaient que le modèle était prêt à être commercialisé et serait dévoilé cet automne. Cependant, un nouveau rapport d'une source fiable suggère que le smartphone pourrait être retardé, l'entreprise rencontrant de sérieuses difficultés avec la production de la charnière. De plus, des informations récentes ont fait surface indiquant que le retard a été annulé, malgré les déclarations contraires de plusieurs sources antérieures. Il est impossible de dire avec certitude quel scénario sera le bon. Néanmoins, la plupart des sources internes réputées s'accordent sur un point : l'iPhone Ultra devrait être dévoilé en septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. La question principale est maintenant de savoir si le nouveau modèle sera commercialisé simultanément avec ces modèles ou s'il sera lancé ultérieurement, le temps que l'entreprise perfectionne ses processus de production.

Des informations antérieures ont fait état de difficultés rencontrées par Foxconn, l'entreprise chargée de la production des nouveaux smartphones pliables. Foxconn procédait actuellement aux derniers ajustements de son processus de fabrication. Ces problèmes concerneraient le mécanisme de charnière et la durabilité de l'écran pliable, mais on ignore combien de temps il faudra à l'entreprise pour les résoudre. Si cela prend plus d'un mois, l'assemblage ne pourra tout simplement pas commencer à temps et la commercialisation sera reportée.
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