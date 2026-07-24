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Le test de performance Geekbench 7 est disponible
Publié le: 24/07/2026 @ 19:03:36: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsPrimate Labs a dévoilé aujourd'hui la nouvelle version de son outil d'évaluation multiplateforme, Geekbench 7. Cette mise à jour propose des tests de performance CPU et GPU repensés, ainsi que de nouveaux scénarios reflétant mieux l'utilisation quotidienne d'un appareil. Par exemple, les tests CPU de Geekbench 7 incluent désormais de nouvelles charges de travail liées à l'encodage, au décodage et au traitement audio et vidéo. Celles-ci simulent des tâches courantes telles que les appels vidéo, le partage d'écran et le visionnage de contenus multimédias.

Un nouveau test de physique des jeux, basé sur le moteur Jolt Physics, a été ajouté pour évaluer les performances en jeu. Le scénario Éditeur de photos propose désormais un plus large éventail d'opérations de retouche, et la Bibliothèque de photos prend en charge l'importation et le traitement des images JPEG XL et DNG. Geekbench 7 modifie également son approche des tests multicœurs. Les tests multithread ne sont désormais exécutés que pour les tâches exploitant réellement plusieurs cœurs. Selon Primate Labs, cela permettra d'éviter des résultats artificiellement gonflés. Par conséquent, le test HTML5 n'est plus inclus dans la suite de tests multicœurs. Les tests graphiques de Geekbench 7 se concentrent désormais sur la création de contenu et l'apprentissage automatique plutôt que sur le rendu graphique 3D. On peut citer comme exemples le traitement des filtres faciaux sur les réseaux sociaux, la mise à l'échelle d'images par apprentissage automatique, etc.
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