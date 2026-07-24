Apple a exigé une réduction de prix sur les écrans de l'iPhone 18 Pro.

Samsung et LG, principaux fournisseurs d'écrans OLED pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, seraient confrontés à une demande d'Apple visant à réduire de 20 % le coût des écrans du modèle haut de gamme. L'entreprise espère ainsi compenser la hausse du prix des composants, notamment les plaquettes de silicium, les puces DRAM et la mémoire flash NAND, plus onéreuses. Selon The Elec, Apple prévoit d'acheter les écrans OLED pour l'iPhone 18 Pro Max à 70 dollars l'unité, tandis que Samsung et LG seraient disposés à abaisser le prix moyen à 66,50 dollars. Cela représenterait une réduction d'environ 20 % par rapport à la génération précédente. À titre de comparaison, le prix moyen d'un écran OLED pour l'iPhone 17 Pro Max était d'environ 80 dollars, tandis que les écrans pour l'iPhone 16 Pro Max coûtaient souvent plus de 100 dollars.
Malgré la baisse de prix, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seront tous deux équipés des écrans OLED M16 de dernière génération. Ces nouveaux écrans M16 offrent une efficacité énergétique accrue, une durée de vie prolongée et une qualité d'image améliorée, pour une reproduction des couleurs plus fidèle et une autonomie optimisée. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max étant destinés à être vendus à des millions d'exemplaires, les volumes de production plus importants permettront aux fournisseurs de compenser la baisse de coût des écrans. Si un autre fabricant de smartphones avait proposé des conditions similaires, il aurait été beaucoup moins probable que Samsung et LG acceptent.
Malgré la baisse de prix, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seront tous deux équipés des écrans OLED M16 de dernière génération. Ces nouveaux écrans M16 offrent une efficacité énergétique accrue, une durée de vie prolongée et une qualité d'image améliorée, pour une reproduction des couleurs plus fidèle et une autonomie optimisée. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max étant destinés à être vendus à des millions d'exemplaires, les volumes de production plus importants permettront aux fournisseurs de compenser la baisse de coût des écrans. Si un autre fabricant de smartphones avait proposé des conditions similaires, il aurait été beaucoup moins probable que Samsung et LG acceptent.
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