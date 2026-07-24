Vous achetez un iPhone à crédit ? Apple pourrait en limiter les fonctionnalités.

L'achat d'un iPhone à crédit pourrait bientôt présenter un tout nouveau risque. Une faille a été découverte dans le code d'une version test d'iOS 27 qui limite les fonctionnalités du smartphone en cas de retard de paiement. Si cette information est confirmée avant la sortie du système, les utilisateurs perdront l'accès à la plupart des applications et l'appareil se transformera en un téléphone offrant uniquement les fonctions de base. Ce nouveau mécanisme doit s'inscrire dans un système destiné aux partenaires financiers qui coopèrent avec Apple dans la vente d'appareils selon un modèle de paiement échelonné ou de location. D'après les informations découvertes dans le code bêta d'iOS 27, Apple travaille sur un mode appelé « Mode d'accès restreint ». Ce mode ne verrouille pas complètement l'appareil, mais en limite considérablement les fonctionnalités. Une fois ce mode activé, les utilisateurs d’iPhone n’auront accès qu’aux fonctions système essentielles. Ils pourront toujours passer des appels, utiliser les réglages, l’application Horloge, Apple Wallet, Apple Watch et l’App Store. Les fonctions de sécurité et les notifications importantes, comme Messages et les informations médicales, resteront également accessibles. Le reste des applications et services pourront être bloqués jusqu'au règlement des paiements en suspens.
La nouvelle solution tire parti des fonctionnalités étendues du système de gestion des appareils disponibles dans iOS 27. La documentation comprend un module appelé App Enrollment, qui permet à une application partenaire financière autorisée d'enregistrer un appareil et de vérifier périodiquement l'état d'un contrat de location ou de paiement échelonné. Si le système détecte une infraction aux conditions de financement, l'iPhone passera automatiquement en mode Accès restreint. Le rétablissement de toutes ses fonctionnalités dépendra alors du paiement du solde dû. Cela représente un changement important par rapport aux mesures de sécurité actuellement utilisées par les fabricants de smartphones. Auparavant, les verrous étaient le plus souvent liés à l'activation d'un appareil après un vol ou une perte, et non au financement de son achat. Un mécanisme découvert dans le code, baptisé « Verrouillage financier partenaire », a suscité un intérêt accru. Son but est d'empêcher les utilisateurs de contourner les restrictions en restaurant les paramètres d'usine, en vendant l'appareil ou en remplaçant des pièces. Cette fonctionnalité est censée fonctionner avec le service « Localiser mon iPhone », mais les développeurs qui ont analysé le code insistent sur le fait que les partenaires financiers n'auront pas accès aux données de géolocalisation des utilisateurs.
L'apparition de ces nouvelles fonctionnalités n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelques mois, des informations ont circulé concernant un programme de financement prévu pour les appareils Apple en partenariat avec Klarna. D'après de précédents rapports, les clients américains pouvaient opter pour le paiement échelonné non seulement pour les iPhones, mais aussi pour les ordinateurs Mac, les tablettes iPad et les Apple Watches. De nouveaux mécanismes découverts dans iOS 27 laissent penser que l'entreprise prépare l'infrastructure technique nécessaire avant même le lancement officiel du programme. Il convient de noter que toutes ces informations proviennent d'une analyse du code de la version bêta d'iOS 27. Apple n'a pas encore annoncé officiellement l'introduction de la solution décrite ; par conséquent, de nombreux éléments peuvent changer ou disparaître complètement avant la sortie du système. Cependant, l'histoire montre qu'une grande partie des fonctionnalités découvertes par les développeurs dans les versions de test ont ensuite été intégrées aux versions finales du système. Si Apple décide de mettre en œuvre ce mécanisme, il s'agira d'un changement majeur dans le financement de ses smartphones. Un iPhone acheté à crédit ne sera plus un appareil dont le propriétaire aura la pleine maîtrise pendant toute la durée du remboursement. En cas de retard de paiement, il deviendra un téléphone offrant uniquement des fonctions de base, toutes ses fonctionnalités n'étant rétablies qu'une fois les problèmes de paiement résolus.
La nouvelle solution tire parti des fonctionnalités étendues du système de gestion des appareils disponibles dans iOS 27. La documentation comprend un module appelé App Enrollment, qui permet à une application partenaire financière autorisée d'enregistrer un appareil et de vérifier périodiquement l'état d'un contrat de location ou de paiement échelonné. Si le système détecte une infraction aux conditions de financement, l'iPhone passera automatiquement en mode Accès restreint. Le rétablissement de toutes ses fonctionnalités dépendra alors du paiement du solde dû. Cela représente un changement important par rapport aux mesures de sécurité actuellement utilisées par les fabricants de smartphones. Auparavant, les verrous étaient le plus souvent liés à l'activation d'un appareil après un vol ou une perte, et non au financement de son achat. Un mécanisme découvert dans le code, baptisé « Verrouillage financier partenaire », a suscité un intérêt accru. Son but est d'empêcher les utilisateurs de contourner les restrictions en restaurant les paramètres d'usine, en vendant l'appareil ou en remplaçant des pièces. Cette fonctionnalité est censée fonctionner avec le service « Localiser mon iPhone », mais les développeurs qui ont analysé le code insistent sur le fait que les partenaires financiers n'auront pas accès aux données de géolocalisation des utilisateurs.
L'apparition de ces nouvelles fonctionnalités n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelques mois, des informations ont circulé concernant un programme de financement prévu pour les appareils Apple en partenariat avec Klarna. D'après de précédents rapports, les clients américains pouvaient opter pour le paiement échelonné non seulement pour les iPhones, mais aussi pour les ordinateurs Mac, les tablettes iPad et les Apple Watches. De nouveaux mécanismes découverts dans iOS 27 laissent penser que l'entreprise prépare l'infrastructure technique nécessaire avant même le lancement officiel du programme. Il convient de noter que toutes ces informations proviennent d'une analyse du code de la version bêta d'iOS 27. Apple n'a pas encore annoncé officiellement l'introduction de la solution décrite ; par conséquent, de nombreux éléments peuvent changer ou disparaître complètement avant la sortie du système. Cependant, l'histoire montre qu'une grande partie des fonctionnalités découvertes par les développeurs dans les versions de test ont ensuite été intégrées aux versions finales du système. Si Apple décide de mettre en œuvre ce mécanisme, il s'agira d'un changement majeur dans le financement de ses smartphones. Un iPhone acheté à crédit ne sera plus un appareil dont le propriétaire aura la pleine maîtrise pendant toute la durée du remboursement. En cas de retard de paiement, il deviendra un téléphone offrant uniquement des fonctions de base, toutes ses fonctionnalités n'étant rétablies qu'une fois les problèmes de paiement résolus.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité