Test Escape the Backrooms (PlayStation 5) : Echapper vous des espaces liminaires en coopération.

Publié le: 24/07/2026 @ 16:44:10: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Escape the Backrooms est une expérience d'horreur coopérative immersive et terrifiante qui transpose avec brio le mythe cauchemardesque des « Backrooms », véritable phénomène internet, en un jeu de survie labyrinthique et angoissant. Développé par Fancy Games sur PC et porté sur consoles par Scaretech Studios , ce titre indépendant exploite la simplicité inquiétante et la terreur psychologique des espaces liminaux pour créer une expérience d'exploration et d'évasion à l'atmosphère unique. Au cœur d'Escape the Backrooms réside le minimalisme : la terreur ne provient pas d'un gore excessif ou de sursauts faciles, mais d'un silence pesant, d'une architecture surréaliste et de la peur constante d'être perdu, observé ou traqué par une présence invisible. Pour les amateurs d'horreur à montée progressive et de jeux de survie coopératifs, il offre un voyage rafraîchissant et terrifiant. Le gameplay consiste à traverser une série de « niveaux » des Backrooms, de plus en plus étranges et déroutants, chacun avec son propre environnement, ses dangers et ses règles. Ces niveaux, inspirés par l'univers étendu d'Internet, sont générés de manière procédurale et angoissante : des couloirs jaunes bourdonnants baignés de lumière fluorescente aux tunnels industriels sombres et humides, en passant par des complexes de bureaux étrangement vides et des puits de maintenance claustrophobes. Le jeu construit intelligemment son horreur par la désorientation spatiale et la manipulation sensorielle plutôt que par des événements scriptés traditionnels. Un instant, vous êtes seul dans un couloir stérile ; l'instant d'après, vous courez à l'aveuglette, poursuivi par une entité à peine visible, le cœur battant la chamade, des lumières vacillant derrière vous.
Liens
Lire l'article (4 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité