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Une panne mondiale du PlayStation Network rend le jeu en ligne difficile.
Publié le: 24/07/2026 @ 15:25:44: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDes milliers de joueurs à travers le monde signalent des problèmes avec le PlayStation Network. Les utilisateurs de PS5 et de PS4 ne parviennent plus à se connecter à leurs comptes, à utiliser les modes en ligne ni à accéder au PlayStation Store, malgré les messages affichés pendant longtemps sur la page d'état officielle de Sony indiquant que tous les services fonctionnaient correctement. En pratique, cela signifie une répétition du scénario que le PSN a déjà connu à maintes reprises ces dernières années – cette fois-ci, la source des problèmes serait une défaillance globale de l'infrastructure d'Amazon Web Services, qui utilise certains services de Sony. Des signalements simultanés en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays européens laissaient présager une panne plus importante. Certains joueurs ont indiqué pouvoir effectuer des achats dans la boutique malgré des problèmes de connexion, tandis que d'autres n'avaient accès qu'au mode hors ligne. Le PlayStation Portal (appareil de lecture à distance) ne parvenait plus à se connecter, car il nécessite une authentification auprès des serveurs du PSN.

La panne a particulièrement affecté les joueurs possédant une bibliothèque de jeux exclusivement numérique. Sans accès au PSN, impossible de lancer les titres achetés, ce qui illustre la forte dépendance du modèle de distribution numérique à la stabilité des serveurs du constructeur. Ce débat prend une importance accrue dans le contexte de la transition progressive de Sony des supports physiques vers le jeu entièrement numérique. Sony n'a pas encore publié de communiqué officiel expliquant la cause et l'ampleur de la panne. Il est conseillé de suivre l'état du PSN et les annonces de l'entreprise, car des pannes similaires par le passé ont duré de quelques heures à plusieurs heures avant que les services ne soient entièrement rétablis.
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