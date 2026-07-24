Android 17 facilitera la transition depuis l'iPhone. Google étend le transfert de données.

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Android 17 facilitera la transition depuis l'iPhone. Google étend le transfert ...
Publié le: 24/07/2026 @ 15:22:26: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle a dévoilé une solution qui simplifiera la transition des iPhones vers les smartphones Android. Un nouveau mécanisme de migration de données, intégré à Android 17, permettra de transférer beaucoup plus d'informations sans avoir à installer d'applications supplémentaires sur votre appareil Apple. Cette fonctionnalité vise à simplifier la configuration initiale d'un nouveau téléphone et à réduire le nombre d'étapes nécessaires lors d'un changement de plateforme. L'ensemble du processus sera sans fil, et la prise en charge de types de données supplémentaires facilitera grandement la transition entre les deux écosystèmes. Auparavant, les utilisateurs pouvaient transférer des photos, des vidéos, des contacts, des messages et des événements du calendrier, entre autres. Android 17 élargit cette liste. L'outil permettra également de transférer votre compte Google, vos mots de passe enregistrés, les informations de votre réseau Wi-Fi et même votre carte eSIM, simplifiant ainsi considérablement la configuration d'un nouvel appareil par rapport à la saisie manuelle de ces informations.

L'entreprise souligne qu'il ne sera pas nécessaire de télécharger une application supplémentaire pour transférer les données depuis un iPhone. Toutes les fonctionnalités essentielles seront intégrées au processus d'installation d'Android 17, qui guidera l'utilisateur tout au long du transfert de données. Le déploiement de cette solution a déjà commencé. La fonctionnalité est en cours de déploiement sur certains smartphones Pixel et est également prise en charge par les gammes Samsung Galaxy Z Flip8 et Galaxy Z Fold8, présentées lors du dernier événement du constructeur. Le nouveau système de migration devrait être déployé sur davantage d'appareils Android dans les prochains mois.

Google développe depuis des années des outils pour faciliter la transition entre plateformes mobiles, mais la dernière mise à jour étend considérablement le périmètre du transfert de données et limite le nombre d'actions de l'utilisateur. Ceci est particulièrement important pour ceux qui craignaient auparavant de perdre certains paramètres ou de devoir effectuer une configuration complexe après l'achat d'un nouveau téléphone. Les méthodes de migration précédentes nécessitaient l'installation d'outils supplémentaires et ne permettaient pas de transférer un volume de données aussi important, mais Android 17 effectuera la plupart de ces étapes automatiquement lors de la première configuration de votre téléphone.
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