Microsoft utilise un identifiant caché pour chaque version de Windows

Pendant des années, la plupart des utilisateurs de Windows ignoraient son existence. Seuls des documents déposés devant un tribunal américain ont révélé des informations supplémentaires sur un mécanisme appelé GDID (Global Device Identifier). Il s'agit d'un identifiant spécifique attribué à chaque installation de Windows et utilisé en interne par Microsoft. Le sujet a pris de l'ampleur après que l'identifiant GDID a joué un rôle important dans l'enquête du FBI visant un membre présumé du groupe de pirates informatiques Scattered Spider. Des documents judiciaires ont montré que GDID permettait aux enquêteurs de relier des activités provenant de différents endroits et utilisant différents outils de dissimulation. L'identificateur global de périphérique (GDI) est un identifiant permanent attribué à une installation Windows spécifique. Il ne s'agit ni d'un numéro de série d'ordinateur, ni d'un identifiant de compte Microsoft. Il est créé lors de la configuration du système et stocké localement dans le registre Windows après avoir été généré par les serveurs Microsoft. D'après les informations fournies par l'entreprise dans les documents judiciaires, le GDID sert à identifier de manière unique une installation de système d'exploitation. Cet identifiant reste inchangé après les mises à jour de Windows et la plupart des modifications de la configuration de l'ordinateur. Seule une réinstallation complète du système génère un nouvel identifiant.
Les experts soulignent que l'identifiant précédent ne disparaît pas automatiquement des systèmes Microsoft. Les données associées à l'installation précédente restent stockées conformément aux politiques de conservation des informations applicables. La plus grande controverse ne porte pas sur l'existence même de l'identifiant, mais sur la manière dont il a été documenté. Les informations publiques disponibles concernant le GDID sont restées longtemps très limitées. L'une des rares références officielles était une brève mention dans la documentation d'Azure Monitor décrivant GlobalDeviceId comme un identifiant interne de périphérique Microsoft. Seuls les documents présentés lors des procédures judiciaires ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ce mécanisme. C’est le manque de documentation détaillée et le petit nombre d’explications officielles qui ont constitué la principale raison des critiques adressées à Microsoft.
Des chercheurs analysant Windows indiquent que le GDID interagit avec de nombreux services Microsoft. Cet identifiant apparaît notamment lors de l'activation du système, de l'utilisation du Microsoft Store, de la gestion des licences d'applications, de Phone Link et de la synchronisation des données entre appareils. Il peut également figurer dans les données de diagnostic envoyées à Microsoft. Si vous utilisez les fonctionnalités de diagnostic avancées de Microsoft Edge, cet identifiant peut aussi être associé à des informations supplémentaires transmises à Microsoft. Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que Microsoft surveille toute l'activité des utilisateurs. L'identifiant sert principalement à reconnaître une installation système spécifique lors de l'utilisation des services du fabricant.
L'existence de ce mécanisme a été révélée grâce à l'affaire Peter Stokes, accusé d'avoir participé aux activités du groupe Scattered Spider. D'après les enquêteurs américains, des pirates informatiques auraient infiltré les systèmes de la chaîne de joaillerie de luxe après avoir mené une attaque d'ingénierie sociale contre son service d'assistance technique. Des dizaines de gigaoctets de données auraient ensuite été dérobés, et une rançon de plusieurs millions de dollars aurait été exigée de l'entreprise. Le FBI a demandé à Microsoft des données relatives au GDID. Ces informations visaient à relier les activités menées via des VPN, des serveurs proxy et diverses adresses IP à une seule installation Windows. Les documents judiciaires indiquent que cet élément a joué un rôle déterminant dans la constitution du dossier. Il est également important de rappeler que l'accusé demeure innocent jusqu'à la conclusion définitive de la procédure.
Est-il possible de désactiver GDID ? De nombreux utilisateurs de Windows se posent actuellement cette question. Il n'existe pour l'instant aucune méthode officielle pour bloquer complètement la création de l'identifiant GDID. Désactiver les données de diagnostic ou limiter l'historique d'activité réduit la quantité d'informations envoyées à Microsoft, mais le GDID lui-même reste intégré au système. Cet identifiant est stocké localement dans le Registre Windows et peut être lu à l'aide d'une simple commande PowerShell. Cependant, il ne peut être ni supprimé définitivement ni remplacé par une valeur personnalisée. Voici la commande :
$hex = (Get-ItemProperty 'HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\IdentityCRL\ExtendedProperties').LID
"g:$([Convert]::ToUInt64($hex,16))"
Microsoft souligne que le GDID est utilisé exclusivement en interne. Rien ne prouve publiquement que cet identifiant soit partagé avec des annonceurs ou d'autres entités commerciales. Les exceptions concernent les situations où des données peuvent être communiquées aux autorités chargées de l'application de la loi, conformément aux procédures légales en vigueur. Le cas GDID montre que même après de nombreuses années de présence de Windows sur le marché, le système peut encore contenir des solutions dont la grande majorité des utilisateurs n'ont jamais entendu parler auparavant.
Les experts soulignent que l'identifiant précédent ne disparaît pas automatiquement des systèmes Microsoft. Les données associées à l'installation précédente restent stockées conformément aux politiques de conservation des informations applicables. La plus grande controverse ne porte pas sur l'existence même de l'identifiant, mais sur la manière dont il a été documenté. Les informations publiques disponibles concernant le GDID sont restées longtemps très limitées. L'une des rares références officielles était une brève mention dans la documentation d'Azure Monitor décrivant GlobalDeviceId comme un identifiant interne de périphérique Microsoft. Seuls les documents présentés lors des procédures judiciaires ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ce mécanisme. C’est le manque de documentation détaillée et le petit nombre d’explications officielles qui ont constitué la principale raison des critiques adressées à Microsoft.
Des chercheurs analysant Windows indiquent que le GDID interagit avec de nombreux services Microsoft. Cet identifiant apparaît notamment lors de l'activation du système, de l'utilisation du Microsoft Store, de la gestion des licences d'applications, de Phone Link et de la synchronisation des données entre appareils. Il peut également figurer dans les données de diagnostic envoyées à Microsoft. Si vous utilisez les fonctionnalités de diagnostic avancées de Microsoft Edge, cet identifiant peut aussi être associé à des informations supplémentaires transmises à Microsoft. Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que Microsoft surveille toute l'activité des utilisateurs. L'identifiant sert principalement à reconnaître une installation système spécifique lors de l'utilisation des services du fabricant.
L'existence de ce mécanisme a été révélée grâce à l'affaire Peter Stokes, accusé d'avoir participé aux activités du groupe Scattered Spider. D'après les enquêteurs américains, des pirates informatiques auraient infiltré les systèmes de la chaîne de joaillerie de luxe après avoir mené une attaque d'ingénierie sociale contre son service d'assistance technique. Des dizaines de gigaoctets de données auraient ensuite été dérobés, et une rançon de plusieurs millions de dollars aurait été exigée de l'entreprise. Le FBI a demandé à Microsoft des données relatives au GDID. Ces informations visaient à relier les activités menées via des VPN, des serveurs proxy et diverses adresses IP à une seule installation Windows. Les documents judiciaires indiquent que cet élément a joué un rôle déterminant dans la constitution du dossier. Il est également important de rappeler que l'accusé demeure innocent jusqu'à la conclusion définitive de la procédure.
Est-il possible de désactiver GDID ? De nombreux utilisateurs de Windows se posent actuellement cette question. Il n'existe pour l'instant aucune méthode officielle pour bloquer complètement la création de l'identifiant GDID. Désactiver les données de diagnostic ou limiter l'historique d'activité réduit la quantité d'informations envoyées à Microsoft, mais le GDID lui-même reste intégré au système. Cet identifiant est stocké localement dans le Registre Windows et peut être lu à l'aide d'une simple commande PowerShell. Cependant, il ne peut être ni supprimé définitivement ni remplacé par une valeur personnalisée. Voici la commande :
$hex = (Get-ItemProperty 'HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\IdentityCRL\ExtendedProperties').LID
"g:$([Convert]::ToUInt64($hex,16))"
Microsoft souligne que le GDID est utilisé exclusivement en interne. Rien ne prouve publiquement que cet identifiant soit partagé avec des annonceurs ou d'autres entités commerciales. Les exceptions concernent les situations où des données peuvent être communiquées aux autorités chargées de l'application de la loi, conformément aux procédures légales en vigueur. Le cas GDID montre que même après de nombreuses années de présence de Windows sur le marché, le système peut encore contenir des solutions dont la grande majorité des utilisateurs n'ont jamais entendu parler auparavant.
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