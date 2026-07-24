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Microsoft lance le jeu en nuage gratuit sur Xbox. Mais il y a un hic.
Publié le: 24/07/2026 @ 15:20:05: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMicrosoft prépare un nouveau modèle d'utilisation de son service gratuit de jeux en nuage Xbox, mais le géant de Redmond a introduit une limitation assez importante. L'entreprise prévoit de proposer aux joueurs un service de streaming de jeux gratuit financé par la publicité, accessible sans abonnement. Cette solution vise à rendre le jeu vidéo plus accessible à ceux qui ne possèdent pas la dernière console ou un ordinateur puissant. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tous les détenteurs d'un compte Xbox. Avant de commencer une session, les utilisateurs devront visionner une courte publicité, puis pourront lancer un jeu déjà présent dans leur bibliothèque. Microsoft souligne que les publicités n'interrompront pas le jeu. Elles s'afficheront uniquement avant le début de la session. Toutefois, une limitation importante existe : l'essai gratuit ne durera qu'une heure. Passé ce délai, vous devrez fermer la session et la relancer.

D'après Microsoft, cette nouvelle fonctionnalité vise à prolonger la durée de vie des consoles plus anciennes. Grâce au jeu en nuage, les possesseurs de Xbox One pourront profiter des titres Xbox Series X|S sans avoir à changer immédiatement de console. L'entreprise souligne également que cette solution pourrait s'avérer particulièrement intéressante sur les marchés où les nouvelles consoles sont difficiles d'accès ou restent onéreuses. Il suffit d'un appareil compatible avec le Xbox Cloud Gaming et d'une connexion internet stable. Microsoft assure que les publicités seront affichées conformément à plusieurs principes. Elles ne doivent notamment pas perturber le jeu, être clairement identifiées comme contenu sponsorisé et être adaptées à la plateforme du joueur. Le fabricant souligne également que les publicités doivent réduire le coût d'accès aux services et non dégrader l'expérience utilisateur.

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement déployée auprès des membres du programme Xbox Insider, où elle sera testée progressivement avant d'être proposée à tous. Si elle est bien accueillie, elle devrait être disponible pour un plus grand nombre de joueurs prochainement.
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