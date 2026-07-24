« Pour satisfaire ces exigences, nous devons priver les Européens de fonctionnalités de recherche en temps réel telles que l'affichage instantané des prix et la disponibilité immédiate des hôtels, des vols et des restaurants, et démanteler les protections de Google Play », a déclaré Kent Walker, président des opérations mondiales de Google. « Il ne s'agit pas de concurrence loyale, mais d'une dégradation des produits orchestrée par un petit groupe de personnes égoïstes, dont les entreprises et les consommateurs européens pâtissent. La réglementation devrait améliorer les produits, et non les dégrader. »



« Google a proposé et commencé à tester des modifications concernant la présentation de ses propres services dans la recherche Google pour des services gratuits tels que le shopping, les hôtels et les vols », a déclaré la Commission, qualifiant cela de progrès significatif. « La Commission note également que Google a proposé et commencé à tester des modifications concernant la présentation des annonces de shopping et des services liés au contenu, tels que les événements sportifs. »