La Commission européenne a infligé à Google des amendes d'un montant total de 890 millions d'euros, soit environ un milliard de dollars. Il s'agit de la première décision majeure prise contre le géant de Mountain View en vertu du règlement européen sur les marchés numériques (DMA). Bruxelles a constaté que l'entreprise avait enfreint les nouvelles règles de concurrence en favorisant ses propres services de moteur de recherche et en restreignant la liberté des développeurs d'applications d'opérer sur le Google Play Store. Il s'agit d'un nouveau chapitre dans le différend qui oppose depuis longtemps l'Union européenne aux géants de la tech. La Commission note par ailleurs que Google a déjà commencé à mettre en œuvre certaines modifications et n'envisage donc pas, pour l'instant, de sanctions supplémentaires en cas de non-respect. La plus grande partie des sanctions, soit 460 millions d'euros, concerne le fonctionnement du moteur de recherche Google. Selon la Commission européenne, l'entreprise a accordé à ses propres services un avantage indu dans les résultats de recherche. L'affaire porte notamment sur les comparateurs de prix, la recherche d'hôtels, de transports et d'événements sportifs. La seconde amende, d'un montant de 430 millions d'euros, a été infligée pour des pratiques illégales sur le Google Play Store. La Commission a constaté que les développeurs d'applications ne pouvaient pas orienter librement les utilisateurs vers des offres moins chères disponibles en dehors de la boutique officielle de Google, ce qui pénalisait la concurrence. Google dispose de 60 jours pour adapter ses services aux exigences des autorités de régulation européennes. Si ces modifications sont jugées insuffisantes, l'entreprise pourrait faire l'objet de sanctions supplémentaires.
Google conteste la décision de la Commission et annonce la possibilité de faire appel. Kent Walker, responsable des affaires internationales de l'entreprise, affirme que les modifications imposées impacteront principalement les utilisateurs du moteur de recherche et du Google Play Store. Il estime qu'il pourrait être nécessaire de limiter les fonctionnalités permettant de consulter rapidement les prix des hôtels, des vols ou des restaurants sans quitter la page de résultats de recherche. Le représentant de Google affirme également que ces nouvelles exigences pourraient dégrader l'expérience utilisateur et entraver le développement de produits destinés aux clients européens.
Malgré l'amende record, la Commission européenne souligne que les discussions avec Google se déroulent de manière constructive. Le régulateur a noté que l'entreprise a commencé à tester de nouvelles façons de présenter ses services dans le moteur de recherche, notamment pour le shopping, les hôtels, les vols et les publicités de produits. La situation est similaire pour Google Play. Selon la Commission, les modifications apportées par l'entreprise constituent un bon point de départ pour se conformer à la réglementation de la DMA. Cependant, une évaluation finale ne sera publiée qu'après la réalisation des tests. Bruxelles a également annoncé la poursuite des discussions sur les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que les aperçus de l'IA et le mode IA. Le régulateur souhaite s'assurer que les nouvelles solutions respectent également les exigences du droit européen.
Il s'agit des cinquième et sixième amendes pour pratiques anticoncurrentielles infligées à Google par l'Union européenne. Le montant total des sanctions contre l'entreprise dépasse désormais 10 milliards d'euros. Cette nouvelle décision a été prise en vertu de la loi sur les marchés numériques, qui s'applique aux plus grandes plateformes en ligne afin de garantir une concurrence plus équitable. La Commission soutient que cette réglementation vise à instaurer des conditions de concurrence égales pour tous les acteurs du marché, quelle que soit leur taille. La question comporte également une dimension politique. L'administration américaine a critiqué à plusieurs reprises les mesures prises par Bruxelles à l'encontre des géants technologiques américains, laissant entendre qu'elle pourrait riposter par des mesures commerciales. Malgré ces tensions, la Commission européenne poursuit l'application de la nouvelle réglementation et a annoncé un renforcement du contrôle des principales plateformes numériques.
Google conteste la décision de la Commission et annonce la possibilité de faire appel. Kent Walker, responsable des affaires internationales de l'entreprise, affirme que les modifications imposées impacteront principalement les utilisateurs du moteur de recherche et du Google Play Store. Il estime qu'il pourrait être nécessaire de limiter les fonctionnalités permettant de consulter rapidement les prix des hôtels, des vols ou des restaurants sans quitter la page de résultats de recherche. Le représentant de Google affirme également que ces nouvelles exigences pourraient dégrader l'expérience utilisateur et entraver le développement de produits destinés aux clients européens.
« Pour satisfaire ces exigences, nous devons priver les Européens de fonctionnalités de recherche en temps réel telles que l'affichage instantané des prix et la disponibilité immédiate des hôtels, des vols et des restaurants, et démanteler les protections de Google Play », a déclaré Kent Walker, président des opérations mondiales de Google. « Il ne s'agit pas de concurrence loyale, mais d'une dégradation des produits orchestrée par un petit groupe de personnes égoïstes, dont les entreprises et les consommateurs européens pâtissent. La réglementation devrait améliorer les produits, et non les dégrader. »
Malgré l'amende record, la Commission européenne souligne que les discussions avec Google se déroulent de manière constructive. Le régulateur a noté que l'entreprise a commencé à tester de nouvelles façons de présenter ses services dans le moteur de recherche, notamment pour le shopping, les hôtels, les vols et les publicités de produits. La situation est similaire pour Google Play. Selon la Commission, les modifications apportées par l'entreprise constituent un bon point de départ pour se conformer à la réglementation de la DMA. Cependant, une évaluation finale ne sera publiée qu'après la réalisation des tests. Bruxelles a également annoncé la poursuite des discussions sur les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que les aperçus de l'IA et le mode IA. Le régulateur souhaite s'assurer que les nouvelles solutions respectent également les exigences du droit européen.
« Google a proposé et commencé à tester des modifications concernant la présentation de ses propres services dans la recherche Google pour des services gratuits tels que le shopping, les hôtels et les vols », a déclaré la Commission, qualifiant cela de progrès significatif. « La Commission note également que Google a proposé et commencé à tester des modifications concernant la présentation des annonces de shopping et des services liés au contenu, tels que les événements sportifs. »
Il s'agit des cinquième et sixième amendes pour pratiques anticoncurrentielles infligées à Google par l'Union européenne. Le montant total des sanctions contre l'entreprise dépasse désormais 10 milliards d'euros. Cette nouvelle décision a été prise en vertu de la loi sur les marchés numériques, qui s'applique aux plus grandes plateformes en ligne afin de garantir une concurrence plus équitable. La Commission soutient que cette réglementation vise à instaurer des conditions de concurrence égales pour tous les acteurs du marché, quelle que soit leur taille. La question comporte également une dimension politique. L'administration américaine a critiqué à plusieurs reprises les mesures prises par Bruxelles à l'encontre des géants technologiques américains, laissant entendre qu'elle pourrait riposter par des mesures commerciales. Malgré ces tensions, la Commission européenne poursuit l'application de la nouvelle réglementation et a annoncé un renforcement du contrôle des principales plateformes numériques.
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