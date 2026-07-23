Test Railroad Corporation 2 (PC) - Le train va entrer en gare quai A

Publié le: 23/07/2026 @ 18:53:11: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le genre des simulations de gestion des transports existe depuis plus de trente ans et il est difficile d'en parler sans évoquer des classiques comme Transport Tycoon ou son successeur open source OpenTTD. C'est sur ces fondements que Railroad Corporation 2 tente de se construire. Si le premier opus se concentrait sur l'âge d'or de la vapeur au XIXe siècle, Railroad Corporation 2 fait un bond en avant dans le temps. Le jeu nous plonge au tournant du XXe siècle, une période charnière marquée par l'industrialisation rapide, l'arrivée des moteurs diesel et, surtout, l'électrification des réseaux ferrés. Votre but ? Incarner un magnat des chemins de fer, fonder votre corporation, faire fleurir le commerce interurbain et écraser la concurrence grâce aux progrès technologiques de cette nouvelle ère. Quant à son concept et sa structure, le jeu s'appuie sur des codes classiques du genre, mais tente de les présenter dans un style 3D plus moderne. La campagne est divisée en quatre missions aux objectifs similaires, tandis que le mode bac à sable offre une plus grande liberté de jeu sans tâches prédéfinies.
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