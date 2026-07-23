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Chrome 155 sur Android modifie les notifications
Publié le: 23/07/2026 @ 17:30:25: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursGoogle annonce une nouvelle fonctionnalité qui arrivera avec Chrome 155 sur Android bien à l'avance : une refonte des demandes de notification (et non des notifications elles-mêmes) provenant des sites Web. L'information provient directement du blog des développeurs Chrome , où Google a annoncé officiellement le changement. Fini les fenêtres pop-up intempestives qui monopolisent votre écran jusqu'à ce que vous cliquiez : le navigateur affichera désormais des pop-ups discrets en haut de la fenêtre. La véritable innovation ne réside cependant pas seulement dans la taille réduite de la fenêtre : si l’on ignore la demande sans y répondre, la fenêtre contextuelle disparaîtra d’elle-même après un certain délai. Pour ceux qui changent d’avis par la suite, Google a également pensé à tout : Chrome ajoutera une option de notification directement dans le menu de configuration du site , permettant ainsi de les activer sans avoir à attendre une nouvelle demande.

Chrome sur Android en est actuellement à la version stable 150 , il reste donc encore cinq versions avant que cette nouvelle fonctionnalité ne soit disponible sur les smartphones. Google a annoncé ce changement en avance car les développeurs web devront adapter le code de leurs sites pour garantir la compatibilité avec les nouvelles notifications. Ceux qui ne le feront pas risquent de rencontrer des dysfonctionnements de leurs systèmes de notification. Pour nous, utilisateurs, il n'y a rien d'autre à faire que de mettre à jour : lorsque Chrome 155 commencera à être déployé , les notifications modifieront automatiquement leur apparence et leur comportement.
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