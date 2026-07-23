Nokia souhaite recréer Windows Phone avec Android, des vignettes dynamiques et Lumia.

HMD ne cesse de regarder dans le rétroviseur. Après avoir rendu hommage à l' esthétique extérieure du Lumia avec les Skyline et Hyper, la société travaillerait désormais sur quelque chose de plus profond : le retour du cœur logiciel de ces appareils, notamment l'interface à tuiles colorées que nous connaissons tous de Windows Phone. L'indiscrétion provient du compte X smashx_60_ , qui suit de près les activités de la marque et affirme que HMD teste un lanceur Android avec un design de type « Live Tiles » : des tuiles colorées qui se mettent à jour en temps réel, affichant des informations telles que les messages, la météo et les notifications directement depuis l'écran d'accueil, sans avoir à ouvrir d'applications. En pratique, il s'agit d'un hybride entre les icônes classiques et les widgets, qui constituaient le point fort initial de Windows Phone. L'idée de base est logique : un tel lanceur permettrait à Android de conserver son vaste catalogue d'applications tout en offrant une identité visuelle immédiatement reconnaissable sur un marché où les interfaces se ressemblent de plus en plus. Et cela serait cohérent avec la stratégie de HMD, qui s'efforce depuis des années de valoriser l'héritage historique de Nokia.
Ce qui rend la situation encore plus intéressante, ce sont les rumeurs d'une possible acquisition de la marque Lumia et de certains brevets associés directement auprès de Microsoft . Si l'opération se concrétise, HMD pourrait lancer un appareil baptisé Lumia, non seulement de nom mais aussi d'esprit, mais fonctionnant cette fois sous Android. On parle également de la marque Asha , la marque phare historique de Nokia pour les smartphones d'entrée de gamme . Cependant, il ne s'agit pour l'instant que de rumeurs, et il est préférable de rester prudent. Le principal problème est que les vignettes dynamiques n'ont jamais vraiment conquis le public : ni sur Windows Phone, ni sur Windows 8, où Microsoft les a intégrées aux ordinateurs de bureau, où elles ont progressivement perdu du terrain. L'idée que ce type d'interface ne séduit tout simplement pas la majorité des utilisateurs est plus que fondée, et la nostalgie ne peut faire des miracles que jusqu'à un certain point.
Se pose ensuite la question de la qualité de l'écosystème logiciel . Rien ne prouve, par exemple, qu'une identité visuelle forte sur Android puisse fonctionner sans mises à jour fréquentes, fonctionnalités améliorées et une expérience utilisateur cohérente. À ce jour, HMD n'a pas démontré ces mêmes capacités. Un lanceur d'applications inspiré de Windows Phone pourrait donner aux smartphones HMD une identité visuelle immédiatement reconnaissable , mais la nostalgie ne suffit pas à créer un produit convaincant, d'autant plus que, depuis longtemps, personne n'a jamais essayé. Et l'histoire des vignettes dynamiques nous apprend que l'originalité et l'adhésion du public ne vont pas toujours de pair.
Ce qui rend la situation encore plus intéressante, ce sont les rumeurs d'une possible acquisition de la marque Lumia et de certains brevets associés directement auprès de Microsoft . Si l'opération se concrétise, HMD pourrait lancer un appareil baptisé Lumia, non seulement de nom mais aussi d'esprit, mais fonctionnant cette fois sous Android. On parle également de la marque Asha , la marque phare historique de Nokia pour les smartphones d'entrée de gamme . Cependant, il ne s'agit pour l'instant que de rumeurs, et il est préférable de rester prudent. Le principal problème est que les vignettes dynamiques n'ont jamais vraiment conquis le public : ni sur Windows Phone, ni sur Windows 8, où Microsoft les a intégrées aux ordinateurs de bureau, où elles ont progressivement perdu du terrain. L'idée que ce type d'interface ne séduit tout simplement pas la majorité des utilisateurs est plus que fondée, et la nostalgie ne peut faire des miracles que jusqu'à un certain point.
Se pose ensuite la question de la qualité de l'écosystème logiciel . Rien ne prouve, par exemple, qu'une identité visuelle forte sur Android puisse fonctionner sans mises à jour fréquentes, fonctionnalités améliorées et une expérience utilisateur cohérente. À ce jour, HMD n'a pas démontré ces mêmes capacités. Un lanceur d'applications inspiré de Windows Phone pourrait donner aux smartphones HMD une identité visuelle immédiatement reconnaissable , mais la nostalgie ne suffit pas à créer un produit convaincant, d'autant plus que, depuis longtemps, personne n'a jamais essayé. Et l'histoire des vignettes dynamiques nous apprend que l'originalité et l'adhésion du public ne vont pas toujours de pair.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité