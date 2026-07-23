L'émulateur PS3 prend désormais en charge les anciennes cartes Radeon

Les créateurs de l'un des émulateurs de consoles les plus populaires viennent de surprendre la communauté des joueurs PC. La dernière mise à jour de RPCS3 réduit considérablement la configuration matérielle requise, permettant à l'émulateur PlayStation 3 de faire tourner des jeux même sur les cartes graphiques ATI Radeon HD 2000, 3000 et 4000. Ces puces, sorties entre 2007 et 2009, sont depuis longtemps obsolètes pour de nombreux utilisateurs. S'il est difficile de s'attendre à des performances élevées dans tous les jeux, le simple fait qu'un émulateur PS3 puisse fonctionner sur un matériel vieux de près de 20 ans montre à quel point le projet RPCS3 a progressé ces dernières années. L'équipe de développement de RPCS3 a annoncé que l'émulateur prend désormais en charge l'architecture ATI TeraScale 1. La compatibilité est ainsi étendue aux cartes Radeon HD 2000, Radeon HD 3000 et Radeon HD 4000. Auparavant, la configuration matérielle minimale requise était les modèles Radeon HD 5000 et HD 6000 basés sur l'architecture TeraScale 2. Cette compatibilité a été introduite en 2021, et les années suivantes ont apporté de nombreuses optimisations pour améliorer les performances des puces plus anciennes. La nouvelle mise à jour va encore plus loin : l'émulateur peut désormais utiliser du matériel vieux de près de vingt ans.
Pour l'instant, la prise en charge étendue ne couvre pas toutes les plateformes. Cette fonctionnalité est exclusivement destinée aux utilisateurs Linux utilisant les pilotes Mesa r600. Les développeurs ont employé une approche inhabituelle. Les anciens chipsets ATI prennent officiellement en charge OpenGL 3.3, tandis que RPCS3 requiert des fonctionnalités plus récentes. Ils ont donc exploité la possibilité de forcer la version d'OpenGL déclarée à 4.3 et celle de GLSL à 4.40, permettant ainsi à l'émulateur de fonctionner également sur ces cartes graphiques anciennes. Les premiers tests ont été réalisés sur une carte ATI Radeon HD 4890 équipée de 1 Go de VRAM. Il s'agissait du modèle le plus puissant de la première génération de TeraScale. D'après les créateurs de l'émulateur, la puce graphique elle-même possède une puissance de calcul supérieure à celle du processeur graphique de la PlayStation 3. Cependant, le problème réside dans le code de shader RPCS3 moderne, qui n'a pas été conçu pour une architecture datant d'une douzaine d'années. Malgré cela, de nombreux jeux plus simples fonctionnent de manière étonnamment fluide. Parmi les tests effectués, on peut citer Metal Gear Solid HD Collection et OutRun Online Arcade, où le nombre d'images par seconde peut approcher les 60 FPS.
La situation est encore plus intéressante pour la Radeon HD 3870 et les autres cartes graphiques de la série HD 3000. Elles peuvent également faire tourner l'émulateur PlayStation 3, moyennant une réduction significative de la résolution. Les développeurs recommandent une valeur d'environ 273p, un niveau similaire aux capacités de la PlayStation Portable. Avec cette configuration, certaines productions moins exigeantes restent jouables, même s'il est difficile de parler du confort que l'on retrouve sur les ordinateurs modernes. Le plus grand défi s'est avéré être la carte graphique ATI Radeon HD 2600 XT équipée de seulement 256 Mo de VRAM. C'est sur cette carte graphique que les limites de ce matériel vieux de plus de 19 ans apparaissent clairement. Dans OutRun Online Arcade, l'émulateur atteint environ 8 images par seconde, tandis que Portal tourne à environ 13 images par seconde même en résolution 273p. Ces résultats ne permettent pas une expérience de jeu confortable, mais ils illustrent l'ampleur du travail accompli. Il y a encore quelques années, faire tourner un émulateur PS3 sur un tel GPU semblait pratiquement impossible.
Les développeurs de RPCS3 soulignent que TeraScale 2 avait déjà bénéficié d'un processus d'optimisation similaire. Persona 5 en est un bon exemple. En 2021, une carte Radeon HD 5850 associée à un processeur AMD FX-8350 atteignait environ 35 images par seconde lors de l'exploration du château de Kamoshida. Actuellement, une configuration identique peut générer environ 49 images par seconde sans mise à niveau matérielle. Cela montre que le développement d'émulateurs peut prolonger considérablement la durée de vie des ordinateurs qui ne répondent plus depuis longtemps aux exigences des jeux modernes. Les développeurs ne cachent pas que l'implémentation actuelle ne représente qu'une première étape. Des optimisations supplémentaires sont prévues afin d'améliorer l'utilisation des anciennes architectures ATI et d'accroître les performances dans de nombreux jeux.
Pour les passionnés d'ordinateurs rétro, c'est l'occasion rêvée de remettre en marche d'anciennes machines équipées de cartes Radeon HD 2000, 3000 ou 4000 et de voir comment elles gèrent l'émulation PlayStation 3 aujourd'hui. Il y a encore peu de temps, un tel scénario paraissait improbable.
Pour l'instant, la prise en charge étendue ne couvre pas toutes les plateformes. Cette fonctionnalité est exclusivement destinée aux utilisateurs Linux utilisant les pilotes Mesa r600. Les développeurs ont employé une approche inhabituelle. Les anciens chipsets ATI prennent officiellement en charge OpenGL 3.3, tandis que RPCS3 requiert des fonctionnalités plus récentes. Ils ont donc exploité la possibilité de forcer la version d'OpenGL déclarée à 4.3 et celle de GLSL à 4.40, permettant ainsi à l'émulateur de fonctionner également sur ces cartes graphiques anciennes. Les premiers tests ont été réalisés sur une carte ATI Radeon HD 4890 équipée de 1 Go de VRAM. Il s'agissait du modèle le plus puissant de la première génération de TeraScale. D'après les créateurs de l'émulateur, la puce graphique elle-même possède une puissance de calcul supérieure à celle du processeur graphique de la PlayStation 3. Cependant, le problème réside dans le code de shader RPCS3 moderne, qui n'a pas été conçu pour une architecture datant d'une douzaine d'années. Malgré cela, de nombreux jeux plus simples fonctionnent de manière étonnamment fluide. Parmi les tests effectués, on peut citer Metal Gear Solid HD Collection et OutRun Online Arcade, où le nombre d'images par seconde peut approcher les 60 FPS.
La situation est encore plus intéressante pour la Radeon HD 3870 et les autres cartes graphiques de la série HD 3000. Elles peuvent également faire tourner l'émulateur PlayStation 3, moyennant une réduction significative de la résolution. Les développeurs recommandent une valeur d'environ 273p, un niveau similaire aux capacités de la PlayStation Portable. Avec cette configuration, certaines productions moins exigeantes restent jouables, même s'il est difficile de parler du confort que l'on retrouve sur les ordinateurs modernes. Le plus grand défi s'est avéré être la carte graphique ATI Radeon HD 2600 XT équipée de seulement 256 Mo de VRAM. C'est sur cette carte graphique que les limites de ce matériel vieux de plus de 19 ans apparaissent clairement. Dans OutRun Online Arcade, l'émulateur atteint environ 8 images par seconde, tandis que Portal tourne à environ 13 images par seconde même en résolution 273p. Ces résultats ne permettent pas une expérience de jeu confortable, mais ils illustrent l'ampleur du travail accompli. Il y a encore quelques années, faire tourner un émulateur PS3 sur un tel GPU semblait pratiquement impossible.
Les développeurs de RPCS3 soulignent que TeraScale 2 avait déjà bénéficié d'un processus d'optimisation similaire. Persona 5 en est un bon exemple. En 2021, une carte Radeon HD 5850 associée à un processeur AMD FX-8350 atteignait environ 35 images par seconde lors de l'exploration du château de Kamoshida. Actuellement, une configuration identique peut générer environ 49 images par seconde sans mise à niveau matérielle. Cela montre que le développement d'émulateurs peut prolonger considérablement la durée de vie des ordinateurs qui ne répondent plus depuis longtemps aux exigences des jeux modernes. Les développeurs ne cachent pas que l'implémentation actuelle ne représente qu'une première étape. Des optimisations supplémentaires sont prévues afin d'améliorer l'utilisation des anciennes architectures ATI et d'accroître les performances dans de nombreux jeux.
Pour les passionnés d'ordinateurs rétro, c'est l'occasion rêvée de remettre en marche d'anciennes machines équipées de cartes Radeon HD 2000, 3000 ou 4000 et de voir comment elles gèrent l'émulation PlayStation 3 aujourd'hui. Il y a encore peu de temps, un tel scénario paraissait improbable.
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