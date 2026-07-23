Apple teste déjà l'ordinateur portable MacBook Ultra.

D'après un récent rapport de Bloomberg, Apple prévoit de lancer un nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme équipé d'un processeur M6 d'ici fin 2026. La firme devrait également dévoiler des modèles d'iMac mis à jour durant cette même période. Le MacBook Ultra, doté d'un écran OLED et de la fonction tactile, serait disponible en versions 14 et 16 pouces et sa sortie est prévue entre fin 2026 et début 2027. Cet ordinateur portable serait équipé de processeurs M5 Pro et M5 Max, mais cette information est actuellement contestée. Selon certaines sources, l'appareil est déjà en phase de test avec macOS 27.1, dont la version finale est prévue pour fin octobre. Par conséquent, la commercialisation du MacBook Ultra ne débutera pas avant cette date.
Apple prévoit également de lancer une version mise à jour du MacBook Air début 2027. Plus tard, vers la fin de l'année, la société devrait commercialiser un MacBook Pro d'entrée de gamme entièrement repensé avec un processeur M7, ainsi qu'un nouveau MacBook Neo équipé d'un processeur A19 Pro. De plus, selon Bloomberg, le MacBook Neo bénéficiera régulièrement de nouvelles couleurs de boîtier. La même source indique qu'Apple teste actuellement un Mac mini avec des processeurs M5 Pro et M6 d'entrée de gamme, ainsi que de nouvelles versions du Mac Studio basées sur les processeurs M5 Max et M5 Ultra. Cependant, leurs dates de sortie restent incertaines, car elles dépendent de la disponibilité des puces mémoire. Parallèlement, le constructeur prévoit d'augmenter les prix de ses ordinateurs, le coût de la RAM et des SSD étant en constante hausse.
Apple prévoit également de lancer une version mise à jour du MacBook Air début 2027. Plus tard, vers la fin de l'année, la société devrait commercialiser un MacBook Pro d'entrée de gamme entièrement repensé avec un processeur M7, ainsi qu'un nouveau MacBook Neo équipé d'un processeur A19 Pro. De plus, selon Bloomberg, le MacBook Neo bénéficiera régulièrement de nouvelles couleurs de boîtier. La même source indique qu'Apple teste actuellement un Mac mini avec des processeurs M5 Pro et M6 d'entrée de gamme, ainsi que de nouvelles versions du Mac Studio basées sur les processeurs M5 Max et M5 Ultra. Cependant, leurs dates de sortie restent incertaines, car elles dépendent de la disponibilité des puces mémoire. Parallèlement, le constructeur prévoit d'augmenter les prix de ses ordinateurs, le coût de la RAM et des SSD étant en constante hausse.
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