SpaceX prépare des centres de données en vue de leur lancement dans l'espace.

D'après une nouvelle analyse de Morgan Stanley, d'ici 2031, la constellation orbitale de satellites informatiques de SpaceX, alimentée par l'IA, pourrait atteindre des coûts d'exploitation si bas que son fonctionnement serait moins onéreux que celui de certains centres de données terrestres actuels. SpaceX a récemment dévoilé son premier satellite dédié à l'IA, baptisé AI1. Conçu pour supporter une puissance de calcul allant jusqu'à 150 kW, il est équipé d'un système de refroidissement liquide, d'une protection contre les micrométéorites, d'un module de calcul centralisé et de panneaux solaires déployables.
L'implantation de centres de données dans l'espace offre plusieurs avantages. Parmi ceux-ci figurent le refroidissement naturel dû au vide spatial, l'énergie solaire quasi continue et la possibilité de déployer une puissance de calcul sur de vastes étendues orbitales. Les experts estiment que les coûts de calcul orbital de SpaceX pourraient chuter à 6,5 dollars par watt et par an, contre environ 6,8 dollars par watt et par an pour les centres de données terrestres modernes équipés d'accélérateurs graphiques NVIDIA Blackwell, tout compris. Cette différence est considérable, puisqu'elle représente des milliards de dollars, ce qui confère aux solutions de l'entreprise une efficacité supérieure à celle de ses concurrents pour les années à venir.
L'implantation de centres de données dans l'espace offre plusieurs avantages. Parmi ceux-ci figurent le refroidissement naturel dû au vide spatial, l'énergie solaire quasi continue et la possibilité de déployer une puissance de calcul sur de vastes étendues orbitales. Les experts estiment que les coûts de calcul orbital de SpaceX pourraient chuter à 6,5 dollars par watt et par an, contre environ 6,8 dollars par watt et par an pour les centres de données terrestres modernes équipés d'accélérateurs graphiques NVIDIA Blackwell, tout compris. Cette différence est considérable, puisqu'elle représente des milliards de dollars, ce qui confère aux solutions de l'entreprise une efficacité supérieure à celle de ses concurrents pour les années à venir.
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-07InternetChatGPT Sites est désormais disponible en Europe : tout le monde peut créer et publier des sites web.
17-07InternetTelegram a perdu son domaine le plus important. Les sanctions américaines ont désactivé t.me dans le monde entier.
16-07InternetLe Royaume-Uni renonce à interdire les VPN et propose un couvre-feu pour les adolescents.
13-07InternetLa Chine et la Russie veulent attaquer Starlink. Plan révélé : cyberattaques et destruction de satellites
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité