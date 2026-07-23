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Sony a développé une nouvelle manette pour la PlayStation 6.
Publié le: 23/07/2026 @ 16:18:55: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa manette DualSense de la PlayStation 5 est considérée comme l'une des meilleures manettes jamais conçues par Sony pour ses consoles, mais elle n'est pas exempte de défauts. Le principal problème réside dans la dérive des joysticks, due à l'usure des composants internes. Avec le temps, les joysticks se mettent à dériver indépendamment les uns des autres, même lorsque l'utilisateur ne les touche pas. Sony a partiellement résolu ce problème avec la DualSense Edge grâce à des modules de joysticks interchangeables, mais il semblerait que la société s'apprête à le corriger définitivement. Un brevet récemment publié, décrivant probablement une manette de nouvelle génération pour la PlayStation 6, le laisse entendre.

Le document décrit une nouvelle technologie de joystick utilisant des capteurs magnétiques similaires aux capteurs TMR modernes, déjà présents dans certaines manettes tierces. L'utilisation de capteurs magnétiques améliore non seulement la précision du joystick, mais augmente aussi considérablement sa durée de vie, car sa conception élimine les pièces en contact qui s'usent inévitablement avec le temps. De plus, les capteurs TMR sont considérés comme une solution supérieure aux capteurs à effet Hall, car ils consomment moins d'énergie, un point particulièrement important pour les manettes sans fil. Le brevet indique que l'utilisation d'un capteur d'inclinaison sans contact permet une détermination très précise de la position du joystick, même après une utilisation prolongée. Il s'agit d'une avancée majeure pour les joueurs.
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