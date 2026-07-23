Windows 11 dit adieu à une solution rappelant Windows 95. Microsoft prépare un changement majeur.

Windows 95 a été le système d'exploitation le plus important de l'histoire de Microsoft, introduisant des fonctionnalités telles que le menu Démarrer, l'Explorateur de fichiers et bien d'autres, dont certaines perdurent encore aujourd'hui et constituent la base de Windows 11. Malheureusement, toutes les solutions ne sont pas modernes, et certaines sont considérées comme archaïques, un fait dont Microsoft est conscient. C'est pourquoi le géant de Redmond a opté pour le changement. La fenêtre Propriétés repose sur la bibliothèque Common Controls, apparue initialement dans Windows 95. Bien que son apparence ait été progressivement modernisée au fil des ans, son architecture de base demeure quasiment inchangée. Microsoft a déjà annoncé son intention de remplacer tous les éléments d'interface anciens par des équivalents modernes, y compris des solutions compatibles avec Windows 8 et les versions antérieures du système. La nouvelle fenêtre a été entièrement créée avec WinUI 3, sans utiliser de composants WebView2. Parmi les nouveautés : la prise en charge complète du mode sombre, une nouvelle disposition des onglets avec le style Pivot, des indicateurs d’onglet actif, des boutons conformes à l’interface graphique de Windows 11 et de nouvelles cases à cocher aux coins arrondis.
Microsoft doit assurer la compatibilité avec le grand nombre d'applications anciennes exécutées sous Windows. De nombreux programmes utilisent une interface spéciale leur permettant d'ajouter leurs propres onglets à la fenêtre Propriétés. C'est le cas des antivirus, de 7-Zip, de Dropbox, des packs de codecs et de nombreuses autres applications qui étendent les fonctionnalités de l'Explorateur de fichiers. C’est pourquoi Microsoft doit développer un mécanisme permettant aux nouveaux éléments WinUI de fonctionner avec les extensions classiques basées sur des technologies plus anciennes. Sans une telle solution, de nombreux programmes risquent de ne plus s’intégrer correctement au système, ce qui allonge considérablement le temps de modernisation.
L'entreprise travaille également sur une version modernisée de la fenêtre Exécuter, accessible via la combinaison de touches Win + R. Cette nouvelle interface est d'ores et déjà disponible dans les versions de test de Windows 11, dans les paramètres avancés. Selon Microsoft, la nouvelle fenêtre s'ouvre en moyenne 94 millisecondes plus rapidement que la version actuelle et permet, par exemple, un accès plus rapide au répertoire utilisateur grâce au raccourci « ~ ». Actuellement, il n'est pas possible de la déplacer librement sur l'écran. Microsoft annonce également la poursuite des travaux d'optimisation de WinUI 3, car certains utilisateurs soulignent que certains éléments modernes de l'Explorateur de fichiers fonctionnent encore plus lentement que leurs homologues plus anciens.
L'architecture de la fenêtre Propriétés existante est restée pratiquement inchangée depuis Windows 95. La nouvelle version, quant à elle, est conçue pour être entièrement compatible avec l'apparence de Windows 11 moderne.
Microsoft doit assurer la compatibilité avec le grand nombre d'applications anciennes exécutées sous Windows. De nombreux programmes utilisent une interface spéciale leur permettant d'ajouter leurs propres onglets à la fenêtre Propriétés. C'est le cas des antivirus, de 7-Zip, de Dropbox, des packs de codecs et de nombreuses autres applications qui étendent les fonctionnalités de l'Explorateur de fichiers. C’est pourquoi Microsoft doit développer un mécanisme permettant aux nouveaux éléments WinUI de fonctionner avec les extensions classiques basées sur des technologies plus anciennes. Sans une telle solution, de nombreux programmes risquent de ne plus s’intégrer correctement au système, ce qui allonge considérablement le temps de modernisation.
L'entreprise travaille également sur une version modernisée de la fenêtre Exécuter, accessible via la combinaison de touches Win + R. Cette nouvelle interface est d'ores et déjà disponible dans les versions de test de Windows 11, dans les paramètres avancés. Selon Microsoft, la nouvelle fenêtre s'ouvre en moyenne 94 millisecondes plus rapidement que la version actuelle et permet, par exemple, un accès plus rapide au répertoire utilisateur grâce au raccourci « ~ ». Actuellement, il n'est pas possible de la déplacer librement sur l'écran. Microsoft annonce également la poursuite des travaux d'optimisation de WinUI 3, car certains utilisateurs soulignent que certains éléments modernes de l'Explorateur de fichiers fonctionnent encore plus lentement que leurs homologues plus anciens.
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