Firefox prend enfin en charge le HDR sous Windows. Mozilla rattrape son retard.

Mozilla a publié une nouvelle version de Firefox, la version 153, qui introduit la prise en charge tant attendue du contenu vidéo HDR sous Windows 10 et Windows 11. Cela signifie que les utilisateurs disposant d'un moniteur compatible pourront regarder des vidéos HDR sur des sites comme YouTube, en profitant pleinement de la luminosité, du contraste et des couleurs offerts par cette technologie La technologie HDR (High Dynamic Range) permet d'afficher des images avec une plage dynamique plus étendue que la norme SDR (Small Dynamic Range). Ainsi, les zones lumineuses et les scènes sombres conservent davantage de détails, et les couleurs paraissent plus naturelles. Toutefois, pour bénéficier de cette technologie, la source vidéo et l'écran doivent être compatibles. Microsoft a commencé à développer la prise en charge HDR pour Windows en 2016, et dans les années qui ont suivi, cette fonctionnalité a été intégrée à des navigateurs tels que Edge et Google Chrome. Firefox est longtemps resté une exception, malgré les nombreuses demandes des utilisateurs depuis plusieurs années. Ce n'est que maintenant que Mozilla a décidé de franchir le pas. Cette nouvelle fonctionnalité est activée par défaut et ne nécessite aucune configuration dans les paramètres de votre navigateur. Il vous suffit d'utiliser Windows 10 ou Windows 11 et de disposer d'un moniteur compatible HDR. Avant de lancer la lecture, assurez-vous simplement que le HDR est activé dans la section « Affichage » des paramètres système.
Mozilla souligne cependant que l'implémentation actuelle présente plusieurs limitations. La prise en charge HDR ne fonctionnera pas sur les appareils qui proposent uniquement la diffusion vidéo HDR au lieu d'une prise en charge HDR à l'échelle du système. De plus, certaines vidéos HDR enregistrées sur smartphones dans certaines orientations seront lues en SDR. Le fabricant a également annoncé que Firefox n'utilise pas encore le mappage tonal, qui permet une meilleure adaptation des images HDR aux capacités d'un écran donné. Mozilla travaille sur une solution prenant en compte les paramètres du moniteur, qui devrait être intégrée dans une prochaine mise à jour. Il convient également de rappeler que certains contenus HDR encodés au format HEVC, c'est-à-dire H.265, peuvent nécessiter l'installation des extensions vidéo HEVC disponibles pour Windows afin de fonctionner correctement.
Mozilla semble s'attaquer à l'une des principales lacunes de son navigateur, bien qu'avec un retard considérable par rapport à ses concurrents. À titre de comparaison, Microsoft Edge et Google Chrome proposent la prise en charge HDR depuis des années, tandis que Firefox vient tout juste de proposer une fonctionnalité déjà standard dans d'autres navigateurs. Il convient de noter que Firefox rattrape également Chrome et Edge en matière de fréquence de mises à jour. Selon le nouveau calendrier, les mises à jour seront déployées plus fréquemment qu'auparavant, toutes les deux semaines, aussi bien pour les ordinateurs que pour les appareils Android. Par exemple, Google a annoncé il y a quelque temps qu'il publierait des correctifs pour Chrome plus fréquemment, notamment pour des raisons de sécurité et afin d'améliorer la stabilité du navigateur.
Mozilla souligne cependant que l'implémentation actuelle présente plusieurs limitations. La prise en charge HDR ne fonctionnera pas sur les appareils qui proposent uniquement la diffusion vidéo HDR au lieu d'une prise en charge HDR à l'échelle du système. De plus, certaines vidéos HDR enregistrées sur smartphones dans certaines orientations seront lues en SDR. Le fabricant a également annoncé que Firefox n'utilise pas encore le mappage tonal, qui permet une meilleure adaptation des images HDR aux capacités d'un écran donné. Mozilla travaille sur une solution prenant en compte les paramètres du moniteur, qui devrait être intégrée dans une prochaine mise à jour. Il convient également de rappeler que certains contenus HDR encodés au format HEVC, c'est-à-dire H.265, peuvent nécessiter l'installation des extensions vidéo HEVC disponibles pour Windows afin de fonctionner correctement.
Mozilla semble s'attaquer à l'une des principales lacunes de son navigateur, bien qu'avec un retard considérable par rapport à ses concurrents. À titre de comparaison, Microsoft Edge et Google Chrome proposent la prise en charge HDR depuis des années, tandis que Firefox vient tout juste de proposer une fonctionnalité déjà standard dans d'autres navigateurs. Il convient de noter que Firefox rattrape également Chrome et Edge en matière de fréquence de mises à jour. Selon le nouveau calendrier, les mises à jour seront déployées plus fréquemment qu'auparavant, toutes les deux semaines, aussi bien pour les ordinateurs que pour les appareils Android. Par exemple, Google a annoncé il y a quelque temps qu'il publierait des correctifs pour Chrome plus fréquemment, notamment pour des raisons de sécurité et afin d'améliorer la stabilité du navigateur.
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15-07FirefoxFirefox rattrape son retard sur Chrome et Edge. Les mises à jour seront publiées plus fréquemment.
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