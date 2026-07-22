Les ventes de Steam Deck s'effondrent après la hausse des prix

La Steam Deck demeure le produit le plus réussi de Valve ces dernières années, figurant régulièrement parmi les meilleures ventes sur Steam depuis son lancement. Cependant, une nouvelle analyse de Boiling Steam révèle que la récente augmentation de prix a fortement impacté les ventes. Une situation similaire est observée sur l'ensemble du marché des consoles de jeux portables. Selon ce rapport, tout au long de l'année 2025, la Steam Deck a conservé une position stable, se classant généralement parmi les cinq meilleures ventes sur Steam. Le classement de la plateforme est basé sur le chiffre d'affaires, et non sur les ventes d'unités, et inclut à la fois les jeux et le matériel.
Contrairement à de nombreux produits de jeux vidéo dont la demande fluctue selon les saisons, la Steam Deck a affiché des ventes stables depuis son lancement. Cependant, après l'augmentation de prix, la situation a rapidement évolué. Des problèmes sont apparus début 2026, lorsque des pénuries d'approvisionnement ont limité la disponibilité. Fin mai, Valve a relancé les ventes, mais a simultanément augmenté significativement le prix de la console. Selon Boiling Steam, cette hausse a directement impacté l'intérêt des consommateurs et entraîné une baisse des ventes. Cependant, la concurrence n'est pas en meilleure posture : tous les acteurs du marché augmentent systématiquement les prix de leurs consoles portables, face à la hausse du coût de la mémoire, et personne ne souhaite fonctionner à perte. Par conséquent, la demande diminue progressivement, car les nouveaux prix ne sont pas accessibles à tous.
Contrairement à de nombreux produits de jeux vidéo dont la demande fluctue selon les saisons, la Steam Deck a affiché des ventes stables depuis son lancement. Cependant, après l'augmentation de prix, la situation a rapidement évolué. Des problèmes sont apparus début 2026, lorsque des pénuries d'approvisionnement ont limité la disponibilité. Fin mai, Valve a relancé les ventes, mais a simultanément augmenté significativement le prix de la console. Selon Boiling Steam, cette hausse a directement impacté l'intérêt des consommateurs et entraîné une baisse des ventes. Cependant, la concurrence n'est pas en meilleure posture : tous les acteurs du marché augmentent systématiquement les prix de leurs consoles portables, face à la hausse du coût de la mémoire, et personne ne souhaite fonctionner à perte. Par conséquent, la demande diminue progressivement, car les nouveaux prix ne sont pas accessibles à tous.
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