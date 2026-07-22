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Le PDG de SK Hynix prévoit une forte hausse des prix de la mémoire en 2027.
Publié le: 22/07/2026 @ 19:32:20: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSi vous pensez que la crise du marché de l'électronique grand public, alimentée par la pénurie de mémoire et la flambée des prix, a déjà atteint son paroxysme, le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-jeong, a un avis différent. Face aux prévisions persistantes selon lesquelles le marché de la mémoire ne retrouvera pas l'équilibre entre l'offre et la demande avant de nombreuses années, il met en garde contre des problèmes encore plus graves à venir. Kwak Noh-jeong a déclaré qu'après les chocs déjà subis, le secteur traversera une période encore plus difficile. Il prédit que 2027 pourrait être la pire année de l'histoire du secteur en termes d'offre et de demande.

Pour bien comprendre l'ampleur du problème, il est important de noter que, selon un récent article du Business Times, les livraisons de plaquettes de silicium destinées à la production de mémoire augmenteront d'environ 12 % par an entre 2027 et 2028. Cependant, près de la moitié de cette capacité sera consacrée à la production de mémoire HBM. Samsung devrait livrer environ 12 milliards de Go de mémoire HBM en 2026 et porter ce chiffre à 20 milliards de Go en 2027. SK Hynix, quant à elle, prévoit de livrer 18 milliards de Go de HBM en 2026 et 24 milliards de Go en 2027. Par conséquent, la croissance des livraisons de DRAM traditionnelle (non-HBM) sera limitée à environ 15 % par an entre 2027 et 2028, alors que la demande devrait augmenter de 22 %. Cela signifie que les pénuries continueront de s'aggraver et que la pression sur les prix persistera. En clair, il est peu probable que les prix baissent prochainement.
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