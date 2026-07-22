AMD vise à battre NVIDIA dans la course à l'IA

Il semblerait qu'AMD ne se contente plus de rattraper son retard sur le marché des accélérateurs d'IA. Selon des sources industrielles, l'entreprise s'apprête à positionner sa plateforme Helios à un prix supérieur à celui de la solution concurrente NVIDIA Rubin. De plus, Microsoft serait devenu le premier client confirmé d'Helios, ce qui laisse présager une forte demande pour la plateforme, même à son prix élevé. Helios est la première solution serveur complète d'AMD dédiée aux charges de travail d'IA, combinant composants matériels et logiciels au sein d'un écosystème unique. La plateforme comprend des accélérateurs AMD Instinct MI455X, des processeurs AMD EPYC de 6e génération, des cartes réseau AMD Pensando AI, des DPU AMD Pensando, la technologie d'interconnexion AMD Infinity Fabric et la suite logicielle AMD ROCm.
Les accélérateurs AMD Instinct série MI400 reposent sur la toute dernière architecture CDNA 5. Ils offrent une capacité de mémoire HBM4 accrue et un débit supérieur, ainsi que la prise en charge de formats de calcul IA supplémentaires avec des performances améliorées. L'élément central de la plateforme est l'accélérateur AMD Instinct MI455X, qui délivre jusqu'à 40 pétaflops de performances FP4 et jusqu'à 20 pétaflops de performances FP8. À titre de comparaison, NVIDIA Rubin offre jusqu'à 50 pétaflops de performances FP4, mais seulement 17,5 pétaflops de performances FP8.
Les accélérateurs AMD Instinct série MI400 reposent sur la toute dernière architecture CDNA 5. Ils offrent une capacité de mémoire HBM4 accrue et un débit supérieur, ainsi que la prise en charge de formats de calcul IA supplémentaires avec des performances améliorées. L'élément central de la plateforme est l'accélérateur AMD Instinct MI455X, qui délivre jusqu'à 40 pétaflops de performances FP4 et jusqu'à 20 pétaflops de performances FP8. À titre de comparaison, NVIDIA Rubin offre jusqu'à 50 pétaflops de performances FP4, mais seulement 17,5 pétaflops de performances FP8.
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