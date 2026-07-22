Microsoft lance la rétrocompatibilité Xbox sur PC.

Publié le: 22/07/2026 @ 17:40:15: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Aujourd'hui, Microsoft la rétrocompatibilité XBOX sur PC, ce qui facilite le jeu des jeux XBOX classiques du passé sur PC et consoles portables, notamment les ROG XBOX Ally et XBOX Ally X. La rétrocompatibilité Xbox sur PC est disponible dès aujourd'hui en avant-première, avec quatre jeux Xbox classiques, jouables pour la toute première fois sur PC et consoles portables. Ce lancement marque le début d'un vaste projet visant à préserver les jeux Xbox d'antan et à les porter progressivement sur PC. Et ce n'est pas tout ! Microsoft ajoute également de nouvelles fonctionnalités pour une expérience de jeu inégalée. Les joueurs peuvent dès aujourd'hui se lancer dans les jeux suivants sur PC et appareils portables compatibles dans les régions concernées :
* BLiNX : The Time Slayer
* Conker : Live and Reloaded
* Crimson Skies : High Road to Revenge
* Fuzion Frenzy
Chacun de ces jeux est désormais disponible à l'achat sur PC et inclus dans tous les abonnements Xbox Game Pass. Si vous possédez déjà une licence numérique pour ces jeux sur console, celle-ci est désormais compatible avec votre PC et votre console portable. Grâce à Xbox Play Anywhere et au Xbox Cloud Gaming, vous pouvez désormais jouer à ces classiques du jeu vidéo sur votre console Xbox, dans le cloud, sur PC et sur console portable. En plus de rendre ces jeux disponibles sur PC pour la toute première fois, Microsoft a ajouté de nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer l'expérience de jeu sur PC tout en préservant le gameplay original. Les joueurs peuvent personnaliser les paramètres graphiques, notamment la mise à l'échelle de la résolution jusqu'à 4x, la prise en charge de la synchronisation verticale (VSync), les modes d'affichage plein écran et fenêtré, le filtrage anisotrope, l'anticrénelage amélioré, et bien plus encore. Ces jeux proposent également des options de personnalisation de la langue et du son.
Le constructeur prévoit d'ajouter encore plus de fonctionnalités aux jeux rétrocompatibles Xbox à l'aveni, notamment les succès. Les quatre premiers jeux disponibles en avant-première aujourd'hui bénéficieront d'une mise à jour incluant les succès dans les mois à venir. Pour commencer, rien de plus simple. Si votre PC ou votre console portable répond à la configuration minimale requise ci-dessous, vous pourrez accéder aux titres rétrocompatibles via l'application Xbox sur PC.
Configuration minimale requise :
* Carte graphique : Nvidia GTX 950 ou AMD Radeon RX 550 ou Intel UHD 770 ou Intel Arc A310
* Processeur : Minimum 4 cœurs Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1200 ou AMD Ryzen™ Z2 A
* RAM : 8 Go
* Système d'exploitation : Windows 11
* Pilotes et versions : Dernière version en date de janvier 2026
Spécifications recommandées
* Carte graphique : Radeon RX 68005 ou Nvidia GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770
* Processeur : Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 ou AMD Ryzen AI Z2 Extreme (6 cœurs et 12 threads)
* Version DirectX : API DirectX 12, niveau de fonctionnalité matérielle 11
* Mémoire vidéo du GPU : 8 Go
* Système d'exploitation : Windows 11
* Pilotes et versions : Dernière version (janvier 2026)
La rétrocompatibilité Xbox sur PC est une étape supplémentaire vers la préservation des jeux du passé et vous permet de profiter plus facilement des jeux que vous possédez déjà sur les appareils que vous utilisez au quotidien.
* BLiNX : The Time Slayer
* Conker : Live and Reloaded
* Crimson Skies : High Road to Revenge
* Fuzion Frenzy
Chacun de ces jeux est désormais disponible à l'achat sur PC et inclus dans tous les abonnements Xbox Game Pass. Si vous possédez déjà une licence numérique pour ces jeux sur console, celle-ci est désormais compatible avec votre PC et votre console portable. Grâce à Xbox Play Anywhere et au Xbox Cloud Gaming, vous pouvez désormais jouer à ces classiques du jeu vidéo sur votre console Xbox, dans le cloud, sur PC et sur console portable. En plus de rendre ces jeux disponibles sur PC pour la toute première fois, Microsoft a ajouté de nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer l'expérience de jeu sur PC tout en préservant le gameplay original. Les joueurs peuvent personnaliser les paramètres graphiques, notamment la mise à l'échelle de la résolution jusqu'à 4x, la prise en charge de la synchronisation verticale (VSync), les modes d'affichage plein écran et fenêtré, le filtrage anisotrope, l'anticrénelage amélioré, et bien plus encore. Ces jeux proposent également des options de personnalisation de la langue et du son.
Le constructeur prévoit d'ajouter encore plus de fonctionnalités aux jeux rétrocompatibles Xbox à l'aveni, notamment les succès. Les quatre premiers jeux disponibles en avant-première aujourd'hui bénéficieront d'une mise à jour incluant les succès dans les mois à venir. Pour commencer, rien de plus simple. Si votre PC ou votre console portable répond à la configuration minimale requise ci-dessous, vous pourrez accéder aux titres rétrocompatibles via l'application Xbox sur PC.
Configuration minimale requise :
* Carte graphique : Nvidia GTX 950 ou AMD Radeon RX 550 ou Intel UHD 770 ou Intel Arc A310
* Processeur : Minimum 4 cœurs Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1200 ou AMD Ryzen™ Z2 A
* RAM : 8 Go
* Système d'exploitation : Windows 11
* Pilotes et versions : Dernière version en date de janvier 2026
Spécifications recommandées
* Carte graphique : Radeon RX 68005 ou Nvidia GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770
* Processeur : Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 ou AMD Ryzen AI Z2 Extreme (6 cœurs et 12 threads)
* Version DirectX : API DirectX 12, niveau de fonctionnalité matérielle 11
* Mémoire vidéo du GPU : 8 Go
* Système d'exploitation : Windows 11
* Pilotes et versions : Dernière version (janvier 2026)
La rétrocompatibilité Xbox sur PC est une étape supplémentaire vers la préservation des jeux du passé et vous permet de profiter plus facilement des jeux que vous possédez déjà sur les appareils que vous utilisez au quotidien.
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