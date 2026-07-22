La France interdit les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans : une première en Europe

La France est devenue le premier pays de l'Union européenne à approuver une interdiction totale des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans. Il ne s'agit pas d'une proposition, ni d'un projet de loi : le Parlement français a voté pour, dans les deux chambres, le Sénat avec 243 voix pour et 2 contre, et l'Assemblée nationale avec 279 voix pour et 81 contre. Cette loi est l'une des priorités du second mandat de Macron , et il a commenté le vote dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : "La France montre l'exemple en Europe en matière de protection de l'enfance et de la jeunesse. Continuons sur cette voie." Ironie du sort , le message a été diffusé sur les plateformes mêmes que la loi vise à limiter.
Plus précisément, la loi stipule que l'accès à tout réseau social est interdit à toute personne de moins de 15 ans. Les encyclopédies en ligne comme Wikipédia et les plateformes éducatives libres sont exemptées de cette interdiction, mais tout le reste, de Facebook à TikTok, est inaccessible aux moins de quinze ans. La loi étend également l' interdiction d'utiliser les téléphones portables aux lycées , élargissant ainsi celle déjà en vigueur dans les écoles primaires et les collèges, avec d'éventuelles exceptions fixées par chaque établissement. Le point le plus controversé, comme toujours dans ce genre d'affaires, concerne la vérification de l'âge des utilisateurs : la loi ne précise aucune méthode . Il appartient aux plateformes, notamment Meta , TikTok et consorts, de trouver une solution. C'est un détail important , car personne n'a encore trouvé de solution efficace et respectueuse de la vie privée à ce problème. Dans l’intervalle, le gouvernement français prévoit d’appliquer cette règle dès septembre 2026 aux nouveaux comptes , avec un délai de grâce de quatre mois pour les comptes existants, jusqu’en janvier 2027.
Il existe cependant un obstacle de taille : la loi fera vraisemblablement l’objet d’ un examen de conformité à la Constitution française , ce qui pourrait retarder son entrée en vigueur. En bref, septembre n’est pas forcément une date réaliste. Le débat européen sur les réseaux sociaux et les mineurs s'intensifie également, et cette initiative française pourrait accélérer les choses au niveau de l'UE. Le problème 'est pas nouveau : le Royaume-Uni a également adopté une interdiction similaire pour les moins de 16 ans , et la pression s'accentue sur Meta, comme en témoigne le fait que l'UE l'a déjà accusée d'avoir conçu Instagram et Facebook pour créer une dépendance . La tendance est claire, mais il existe souvent un fossé entre une loi votée et une loi appliquée, surtout lorsque le mécanisme central, la vérification de l'âge, reste un point irrésolu .
Le véritable défi n'est pas l'interdiction en elle-même , mais sa mise en application sans transformer Internet en un système de surveillance généralisée. Si la France y parvient, elle aura véritablement ouvert la voie. Dans le cas contraire, elle restera un signal politique important, mais inefficace dans les faits.
Plus précisément, la loi stipule que l'accès à tout réseau social est interdit à toute personne de moins de 15 ans. Les encyclopédies en ligne comme Wikipédia et les plateformes éducatives libres sont exemptées de cette interdiction, mais tout le reste, de Facebook à TikTok, est inaccessible aux moins de quinze ans. La loi étend également l' interdiction d'utiliser les téléphones portables aux lycées , élargissant ainsi celle déjà en vigueur dans les écoles primaires et les collèges, avec d'éventuelles exceptions fixées par chaque établissement. Le point le plus controversé, comme toujours dans ce genre d'affaires, concerne la vérification de l'âge des utilisateurs : la loi ne précise aucune méthode . Il appartient aux plateformes, notamment Meta , TikTok et consorts, de trouver une solution. C'est un détail important , car personne n'a encore trouvé de solution efficace et respectueuse de la vie privée à ce problème. Dans l’intervalle, le gouvernement français prévoit d’appliquer cette règle dès septembre 2026 aux nouveaux comptes , avec un délai de grâce de quatre mois pour les comptes existants, jusqu’en janvier 2027.
Il existe cependant un obstacle de taille : la loi fera vraisemblablement l’objet d’ un examen de conformité à la Constitution française , ce qui pourrait retarder son entrée en vigueur. En bref, septembre n’est pas forcément une date réaliste. Le débat européen sur les réseaux sociaux et les mineurs s'intensifie également, et cette initiative française pourrait accélérer les choses au niveau de l'UE. Le problème 'est pas nouveau : le Royaume-Uni a également adopté une interdiction similaire pour les moins de 16 ans , et la pression s'accentue sur Meta, comme en témoigne le fait que l'UE l'a déjà accusée d'avoir conçu Instagram et Facebook pour créer une dépendance . La tendance est claire, mais il existe souvent un fossé entre une loi votée et une loi appliquée, surtout lorsque le mécanisme central, la vérification de l'âge, reste un point irrésolu .
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