ChatGPT Sites est désormais disponible en Europe : tout le monde peut créer et publier des sites web.

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ChatGPT Sites est désormais disponible en Europe : tout le monde peut créer et...
Publié le: 22/07/2026 @ 15:37:12: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetOpenAI franchit une nouvelle étape importante : 10 millions de personnes utilisent déjà ses produits basés sur des agents d’IA, notamment Codex pour la programmation et ChatGPT Work pour gérer des tâches complexes dans des domaines tels que la finance, le marketing et les ventes. Il ne s’agit pas d’utilisateurs demandant à une IA comment faire une sauce tomate ; il s’agit de personnes déléguant des séquences de tâches complètes à une IA, souvent sans supervision directe. Parallèlement, OpenAI a lancé aujourd'hui au Royaume-Uni et en Europe une nouvelle fonctionnalité appelée ChatGPT Sites , qui mérite d'être mentionnée même si elle n'est pas exactement ce qu'elle paraît au premier abord.

ChatGPT Sites vous permet de créer, publier et partager des sites web simplement en décrivant en langage naturel vos objectifs, directement dans ChatGPT Work ou Codex. L'IA génère le site, l'héberge et vous permet de le modifier par le texte, sans écrire une seule ligne de code. OpenAI a elle-même utilisé cette fonctionnalité pour créer le site web de son lancement, un outil marketing des plus efficaces. Les fonctionnalités annoncées comprennent des pages d'accueil, des tableaux de bord d'équipe , des applications interactives et des jeux légers. Pour l'activer, demandez simplement à ChatGPT de créer un site ou utilisez la commande @Sites dans l'invite de commandes. Attention : cette fonctionnalité n'est pas disponible dans l'application ChatGPT Classic ; vous avez besoin de la dernière version.

Le déploiement est progressif et limité aux abonnements Plus, Pro et Workplace . Dans les environnements d'entreprise, la publication publique est désactivée par défaut et doit être activée par un administrateur, ce qui indique qu'OpenAI est conscient des risques liés à la publication de contenu sur le web par des agents d'IA sans filtrage
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