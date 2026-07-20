Google Photos introduit une option permettant de choisir entre la recherche classique et Ask Photos.

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Google Photos introduit une option permettant de choisir entre la recherche clas...
Publié le: 22/07/2026 @ 15:36:16: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleSi vous utilisez Google Photos et avez activé Ask Photos, vous trouverez dès aujourd'hui une nouveauté sur la page de résultats de recherche : un bouton en haut de l'écran vous permettant de basculer entre la recherche classique et la recherche optimisée par l'IA. C'est un petit ajout, mais il résout un problème réel signalé par de nombreux utilisateurs. Cette fonctionnalité a été annoncée par Google en mars 2026 et est désormais disponible sur Android et iOS , rapporte 9to5Google . L'utilisation est assez intuitive : le bouton permet de choisir entre la recherche classique (à gauche) et Ask Photos (à droite) . Lors des tests de 9to5Google, le choix de la recherche classique s'est avéré judicieux pour les requêtes simples d'un seul mot. En revanche, pour les questions plus complexes, comme « Quelle est ma plaque d'immatriculation ? » , l'application bascule automatiquement vers Ask Photos et y reste jusqu'à ce que vous la modifiiez manuellement. En pratique, Google laisse à l'application la liberté de choisir le mode le mieux adapté à la question, mais laisse tout de même à l'utilisateur le contrôle final . Ce n'est pas un système parfait, mais c'est mieux que de n'avoir aucun choix.

Pour ceux qui n'ont pas encore activé Ask Photos , le fonctionnement est différent : un bouton permettant d'activer la fonctionnalité d'IA peut apparaître en haut des résultats, lançant ainsi le processus d'installation. C'est la façon dont Google encourage davantage d'utilisateurs à tester la recherche intelligente sans les y contraindre. Si vous êtes curieux de savoir comment Google Photos a récemment mis à jour son expérience de navigation , cela vaut la peine de consulter les dernières mises à jour de l'application.
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