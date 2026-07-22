Google Maps pourrait lire nos e-mails, nos vols et nos photos pour anticiper nos besoins.

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Google Maps pourrait lire nos e-mails, nos vols et nos photos pour anticiper nos...
Publié le: 22/07/2026 @ 15:35:20: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Maps va bientôt mieux nous connaître et comprendre nos activités. D'après une analyse du code de la version bêta 26.30.00 de l'application réalisée par Android Authority , Google s'apprête à intégrer Personal Intelligence directement dans Maps : la même technologie qui permet déjà à Gemini d'exploiter les données de l'application pour fournir des réponses plus contextuelles. En clair : les cartes pourraient bientôt lire nos e-mails , nos réservations, nos billets d’avion et nos photos pour nous afficher des informations pertinentes sans que nous ayons à les rechercher manuellement. Un progrès considérable, si cela fonctionne réellement. Des lignes de code assez explicites sont apparues dans l'application. L'une d'elles indique : « Obtenez des informations sur vos réservations, vos vols et bien plus encore en connectant Maps et d'autres services de recherche à vos applications de contenu Google, comme Google Workspace et Google Photos . » Une autre précise que Maps pourra afficher ces informations directement dans l'interface, en s'appuyant sur les applications déjà connectées à votre compte.

L'outil Personal Intelligence fonctionne actuellement avec Google Workspace ( Gmail , Drive, Agenda) et avec les données enregistrées depuis la Recherche, Maps et Shopping. Maps devrait bientôt rejoindre cette liste, probablement en tant que source active et non plus seulement comme destinataire passif. L'application la plus logique pour ces fonctionnalités est Ask Maps , la fonction basée sur Gemini qui permet de poser des questions sur des lieux. Au lieu de fournir des réponses génériques, elle pourrait devenir un assistant connaissant notre vol du matin, l'hôtel que nous avons réservé, le restaurant où nous dînons ce soir, et peut-être même des souvenirs photographiques de notre dernier séjour dans cette ville. Deux nouvelles sections sont également apparues dans le code des paramètres du compte : « Applications de contenu connecté » et « Personnalisation ». Pour l’instant, toutes deux affichent une animation de chargement infinie : Google est en train de les développer, mais elles ne sont pas encore fonctionnelles.

Nous réaffirmons qu'il s'agit d'une analyse de code de développement : les fonctions ainsi découvertes ne sont pas toujours rendues publiques , du moins pas sous la forme où elles apparaissent dans les fichiers internes. Google n'a encore rien confirmé officiellement.
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