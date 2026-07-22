Vous connaissez ces images hybrides montrant Einstein en gros plan et Marilyn Monroe de loin ? Quelqu’un a appliqué le même principe à la typographie, et le résultat est Decoy Font : une police TTF gratuite qui affiche deux messages différents selon la personne (ou l’objet) qui la regarde. L’objectif affiché est simple : tromper les modèles d’IA comme ChatGPT et Gemini, en les empêchant de lire le texte original. Ce projet émane de Mixfont , qui le décrit comme une expérience de typographie anti-IA. Et à en juger par les résultats, l'expérience fonctionne, du moins pour l'instant. Le principe technique repose sur la séparation spatiale des fréquences : chaque lettre contient deux informations qui se chevauchent. Au premier plan, des contours fins forment un caractère, tandis qu'à l'arrière-plan, une masse floue de basse fréquence en forme un autre. De près, l'œil (et la caméra d'un système d'IA) perçoit les contours nets au premier plan. De loin, ou en plissant les yeux, le message caché se révèle . Les systèmes d'IA fonctionnent en analysant les pixels d'une image de près ; ils ont donc tendance à lire le texte au premier plan, le faux texte, le message leurre . Le texte réel, celui que l'utilisateur souhaite communiquer, reste caché dans la couche basse fréquence. Lors de tests réalisés par Mixfont, ChatGPT et Gemini 3.5 avec Thinking se sont avérés incapables de décoder correctement le message caché à partir d'une capture d'écran de la police.
La police Decoy Font est disponible sous forme de fichier TTF installable , ce qui la rend beaucoup plus accessible que d'autres techniques anti-IA nécessitant des animations ou des vidéos. Une fois installée, elle s'utilise comme n'importe quelle autre police : vous tapez normalement, et le texte obtenu contient déjà l'illusion d'optique intégrée. Il serait naïf de croire qu'il s'agit d'une solution définitive. Les créateurs eux-mêmes admettent que des modèles dotés de capacités de raisonnement avancées pourraient, avec les indications appropriées, comprendre le mécanisme et trouver les lettres cachées. C'est un point de confusion initial, non un obstacle insurmontable, et son efficacité diminuera probablement à mesure que les modèles deviendront plus sophistiqués. Les applications les plus intéressantes envisagées concernent les CAPTCHA , la protection des textes contre l'extraction automatique de données et la communication privée entre individus. Une autre idée, plus curieuse, consiste à utiliser les polices de caractères factices comme référence pour évaluer les capacités de reconnaissance de texte des modèles d'IA, un test auquel presque tous échouent actuellement.
Cette police est gratuite pour un usage personnel et commercial . Ses caractères sont dérivés de DejaVu Sans Mono. L'idée est ingénieuse car elle exploite une limitation structurelle des systèmes de vision par ordinateur, et non une vulnérabilité logicielle : tant que les modèles continueront à analyser les images en se concentrant sur les détails haute fréquence, la police Decoy restera pertinente. Vous pouvez la télécharger ci-dessous . Cela nous rappelle utilement que la course entre ceux qui veulent protéger l'information et ceux qui veulent l'extraire automatiquement est loin d'être terminée, et que parfois les solutions les plus efficaces proviennent de la typographie, et non du chiffrement.
La police Decoy Font est disponible sous forme de fichier TTF installable , ce qui la rend beaucoup plus accessible que d'autres techniques anti-IA nécessitant des animations ou des vidéos. Une fois installée, elle s'utilise comme n'importe quelle autre police : vous tapez normalement, et le texte obtenu contient déjà l'illusion d'optique intégrée. Il serait naïf de croire qu'il s'agit d'une solution définitive. Les créateurs eux-mêmes admettent que des modèles dotés de capacités de raisonnement avancées pourraient, avec les indications appropriées, comprendre le mécanisme et trouver les lettres cachées. C'est un point de confusion initial, non un obstacle insurmontable, et son efficacité diminuera probablement à mesure que les modèles deviendront plus sophistiqués. Les applications les plus intéressantes envisagées concernent les CAPTCHA , la protection des textes contre l'extraction automatique de données et la communication privée entre individus. Une autre idée, plus curieuse, consiste à utiliser les polices de caractères factices comme référence pour évaluer les capacités de reconnaissance de texte des modèles d'IA, un test auquel presque tous échouent actuellement.
Cette police est gratuite pour un usage personnel et commercial . Ses caractères sont dérivés de DejaVu Sans Mono. L'idée est ingénieuse car elle exploite une limitation structurelle des systèmes de vision par ordinateur, et non une vulnérabilité logicielle : tant que les modèles continueront à analyser les images en se concentrant sur les détails haute fréquence, la police Decoy restera pertinente. Vous pouvez la télécharger ci-dessous . Cela nous rappelle utilement que la course entre ceux qui veulent protéger l'information et ceux qui veulent l'extraire automatiquement est loin d'être terminée, et que parfois les solutions les plus efficaces proviennent de la typographie, et non du chiffrement.
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