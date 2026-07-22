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Test Magic Exposure - Yuri Visual Novel (PS5) - Une courte mais charmante aventure
Publié le: 22/07/2026 @ 15:32:15: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé à l'origine par Witz Games (en collaboration avec Male Doll), Magic Exposure - Yuri Visual Novel est un kinetic novel (un visual novel linéaire sans choix d'embranchements majeurs pour sa version d'origine) sorti initialement fin 2022 sur PC, puis porté sur consoles. Le jeu se démarque par son esthétique furry (des personnages anthropomorphes) et son intrigue centrée sur une romance entre filles, teintée de fantastique. L'intrigue suit Bianca, une jeune lapine anthropomorphe dont le père, un chercheur spécialisé dans les mythes, doit s'absenter pour un long voyage. Avant de partir, il lui demande de nettoyer de fond en comble leur maison, et plus particulièrement le grenier. En s'exécutant, Bianca tombe sur un appareil photo très ancien et décide de l'emporter pour capturer son quotidien. Très vite, elle se rend compte que l'appareil possède une propriété magique : les clichés révèlent des esprits venus de l'au-delà qui se cachent parmi les vivants. L'une de ces créatures photographiées n'apprécie pas du tout d'avoir été découverte.

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