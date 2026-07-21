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Test Secret Paws - Cozy Apartments (PS5) - Où sont les chats ?
Publié le: 21/07/2026 @ 15:25:34: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par Sagitta Studios, Secret Paws – Cozy Apartments et la suite de Secret Paws - Cozy Offices. La principale différence est qu'on ne vous demandera pas de trouver exclusivement de nombreux félins cachés parmi des chaises, des stylos et des bureaux. C'est désormais dans des appartements isométriques colorés que se dissimulent les matous. Si vous n'avez joué au précédent épisode, il s'agit davantage un jeu d'objets cachés qu'un titre de réflexion pur et dur. Le principe est clair dès le départ, grâce à un titre éloquent et au peu de fioritures employées par cette production. Le menu initial permet de choisir le niveau, en choisissant entre deux bureaux de six pièces chacun. Une fois cela fait, nous serons catapultés dans la première salle, dont les commandes sont indiquées par une légende à l'écran et un compteur en haut à gauche qui révèle le nombre de chats cachés dans la pièce. La caméra est isométrique, ce qui crée des effets de perspective intéressants, rendant certains félins visibles uniquement sous certains angles.

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