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Le processeur Exynos 2700 franchira la barre des 4,0 GHz.
Publié le: 22/07/2026 @ 15:03:02: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSamsung a précédemment indiqué que le développement du processeur Exynos 2700 se déroulait sans problème majeur, ce qui laisse présager une sortie conforme aux prévisions pour son deuxième processeur 2 nm. Les analystes sont confiants : si Samsung tient ses promesses, le nouveau processeur phare, comme le suggèrent les rumeurs, devrait dépasser les 4 GHz. À titre de comparaison, le cœur haut de gamme de l'Exynos 2600 devrait fonctionner jusqu'à 3,9 GHz. Samsung a déjà atteint un rendement d'environ 60 % pour son procédé de gravure 2 nm GAA.

La relation entre le rendement des puces et les fréquences d'horloge atteignables est directement liée aux principes fondamentaux de la physique des semi-conducteurs. Un rendement plus élevé indique une plus grande stabilité du processus de fabrication, ce qui permet un fonctionnement plus prévisible des transistors, des délais de propagation du signal réduits et des fuites de courant moindres. Tout cela diminue le risque de dégradation du signal et améliore l'efficacité globale du processeur. Samsung viserait une fréquence de 4,20 GHz pour le cœur principal de l'Exynos 2700. Cependant, atteindre cette fréquence nécessitera probablement des tensions d'alimentation plus élevées, ce qui entraînera inévitablement une augmentation de la consommation d'énergie et de la dissipation thermique. L'entreprise devra trouver un compromis pour garantir la stabilité sans surchauffe lors des pics de charge.
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